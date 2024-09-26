Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом для встречи с Байденом

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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

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Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
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Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

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Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
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Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
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Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  84001 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

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"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
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"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

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На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
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На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

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Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  60790 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
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Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом для встречи с Байденом

Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом для встречи с Байденом

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 18:11  •  8853 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Ранее Зеленский посетил Капитолий для обсуждения Плана победы Украины с конгрессменами.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом, передает УНН со ссылкой на AWPS NEWS.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.

Зеленский обсудил План победы с двухпартийной делегацией Сената США26 сентября 2024, 17:48 • 11674 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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