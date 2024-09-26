Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом, передает УНН со ссылкой на AWPS NEWS.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.

Зеленский обсудил План победы с двухпартийной делегацией Сената США