Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом для встречи с Байденом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Ранее Зеленский посетил Капитолий для обсуждения Плана победы Украины с конгрессменами.
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом, передает УНН со ссылкой на AWPS NEWS.
Ранее
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.
Зеленский обсудил План победы с двухпартийной делегацией Сената США26 сентября 2024, 17:48 • 11674 просмотра