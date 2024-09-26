Зеленский обсудил План победы с двухпартийной делегацией Сената США
Киев • УНН
Президент Украины встретился в Вашингтоне с двухпартийной делегацией Сената США для обсуждения ключевых пунктов Плана победы. Зеленский отметил важность совместного достижения победы ради свободы без компромиссов.
В четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с двухпартийной делегацией Сената США, чтобы обсудить ключевые пункты Плана победы. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.
Детали
Встретился с двухпартийной делегацией Сената США, чтобы обсудить ключевые пункты Плана победы. Это должно быть нашим общим достижением - победа ради свободы, без всяких компромиссов ценой свободы
По его словам, у Украины много друзей в столице США, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость
Напомним,
Ранее УНН писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в КапитолийСША для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.