Зеленский обсудил План победы с двухпартийной делегацией Сената США

В четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с двухпартийной делегацией Сената США, чтобы обсудить ключевые пункты Плана победы. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

Встретился с двухпартийной делегацией Сената США, чтобы обсудить ключевые пункты Плана победы. Это должно быть нашим общим достижением - победа ради свободы, без всяких компромиссов ценой свободы - заявил Зеленский.

По его словам, у Украины много друзей в столице США, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость

Напомним,

Ранее УНН писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в КапитолийСША для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.