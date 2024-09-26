Зеленський прибув до Капітолію США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолію США для зустрічі з конгресменами. Візит має на меті передати план перемоги України президенту США, кандидатам у президенти та Конгресу.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолію США для зустрічі з законодавцями, передає УНН із посиланням на AFP.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Капітолій США, щоб зустрітися із законодавцями від Демократичної та Республіканської партії.
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Президент України Зеленський проведе коротку зустріч з Байденом 25 вересня та розгорнуту 26 вересня в ООН. Мета візиту - передати план перемоги України президенту США, кандидатам у президенти та Конгресу.