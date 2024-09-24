Зеленський завтра проведе коротку зустріч із Байденом

Президент України Володимир Зеленський завтра, 25 вересня, проведе коротку зустріч на полях ООН із президентом США Джо Байденом, а вже у четвер, 26 вересня, Зеленський проведе із Байденом більш розгорнуту зустріч. Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Як сам президент вже наголошував, що головна мета цього візиту все ж таки передати план перемоги президента України президенту США Джо Байдену, а також обом кандидатам у президенти від Республіканської та Демократичної партії, а також Конгресу. Всі ці дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США. Коротка зустріч на полях ООН і вже розгорнута зустріч, велика зустріч буде післязавтра. Ось ці події, від яких ми очікуємо найбільших результатів