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Західні чиновники скептично оцінили "план перемоги" Зеленського: ЗМІ розкрили деталі

Західні чиновники скептично оцінили "план перемоги" Зеленського: ЗМІ розкрили деталі

Київ • УНН

 • 15139 перегляди

Західні чиновники не побачили прориву в плані Зеленського щодо припинення війни з росією. Деякі вважають його "списком бажань", що підкреслює зростаючий песимізм серед союзників України.

Західні високопосадовці не побачили в плані перемоги України, з яким Президент України Володимир Зеленський прибув до США, прориву у війні з росією. Дехто вважає план "списком бажань", передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Західні чиновники намагалися знизити очікування щодо плану з припинення війни, який Президент України Володимир Зеленський презентує в Нью-Йорку цього тижня, заявивши, що не бачать у ньому прориву в конфлікті з росією.

Одна людина, знайома з бесідами Зеленського з іноземними лідерами, яка попросила не називати її імені, обговорюючи приватні обговорення, сказала, що в так званому "плані перемоги" Президента немає жодних реальних сюрпризів, і він не є серйозним переломним моментом. Інший чиновник назвав його "списком бажань", пише видання.

Bloomberg додає, що похмура оцінка плану підкреслює поглиблення почуття песимізму серед країн-союзників, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються ослаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до офісу після виборів, які відбудуться лише через шість тижнів.

За словами двох чиновників, принаймні один із союзників припустив, що настав час для нового раунду контактів із російським диктатором володимиром путіним, або з боку Зеленського, або з боку інших країн.

Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки росія просувається вперед із виробництвом зброї, яка може мати наслідки за межами України, додає видання.

Додамо

Видання нагадує, що москва має намір збільшити видатки на оборону до історичного максимуму в 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів) у 2025 році, згідно з проєктом трирічних бюджетних пропозицій.

Зеленський представляє свій план у кулуарах щорічного засідання Генеральної Асамблеї ООН. Другий чиновник сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, йому потрібно прояснити, який вигляд може мати мир.

Зеленський повідомив журналістам у п'ятницю, що план спрямований на те, щоб зміцнити позицію його країни для майбутніх дипломатичних перемовин із росією. Київ стурбований тим, що припинення вогню без чітких гарантій дасть путіну свободу знову завдати удару після переозброєння.

Глава адміністрації президента Андрій Єрмак повідомив Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку в понеділок, що план спрямований на запрошення вступити до альянсу НАТО і закликав партнерів ігнорувати загрози ескалації з боку росії.

Зеленський відвідав завод із виробництва боєприпасів у Скрантоні, штат Пенсильванія, - рідному місті президента Джо Байдена - на вихідних, намагаючись зберегти боротьбу України в центрі уваги. Він планує представити Байдену "план перемоги" пізніше цього тижня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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