Западные чиновники скептически оценили "план победы" Зеленского: СМИ раскрыли детали

Западные чиновники не увидели в плане победы Украины, с которым Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, прорыва в войне с россией. Некоторые считают план "список желаний", передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Западные чиновники пытались снизить ожидания относительно плана по прекращению войны, который Президент Украины Владимир Зеленский представляет в Нью-Йорке на этой неделе, заявив, что не видят в нем прорыва в конфликте с россией.

Один человек, знакомый с беседами Зеленского с иностранными лидерами, который попросил не называть его имени, обсуждая частные обсуждения, сказал, что в так называемом "плане победы" Президента нет никаких реальных сюрпризов, и он не является серьезным переломным моментом. Другой чиновник назвал его "списком желаний", пишет издание.

Bloomberg добавляет, что мрачная оценка плана подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется в офис после выборов, которые пройдут всего через шесть недель.

По словам двух чиновников, по крайней мере один из союзников предположил, что пришло время для нового раунда контактов с российским диктатором владимиром путиным, либо со стороны Зеленского, либо со стороны других стран.

Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку россия продвигается вперед с производством оружия, которое может иметь последствия за пределами Украины, добавляет издание.

Добавим

Издание напоминает, что москва намерена увеличить расходы на оборону до исторического максимума в 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году, согласно проекту трехлетних бюджетных предложений.

Зеленский представляет свой план в кулуарах ежегодного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Второй чиновник сказал, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько необходимо, ему нужно прояснить, как может выглядеть мир.

Зеленский сообщил журналистам в пятницу, что план направлен на то, чтобы укрепить позицию его страны для будущих дипломатических переговоров с россией. Киев обеспокоен тем, что прекращение огня без четких гарантий даст путину свободу снова нанести удар после перевооружения.

Глава администрации президента Андрей Ермак сообщил Совету по международным отношениям в Нью-Йорке в понедельник, что план направлен на приглашение вступить в альянс НАТО и призвал партнеров игнорировать угрозы эскалации со стороны россии.

Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, — родном городе президента Джо Байдена — на выходных, пытаясь сохранить борьбу Украины в центре внимания. Он планирует представить Байдену "план победы" позднее на этой неделе.