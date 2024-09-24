Зеленский завтра проведет короткую встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 25 сентября, проведет короткую встречу на полях ООН с президентом США Джо Байденом, а уже в четверг, 26 сентября, Зеленский проведет с Байденом более развернутую встречу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Как сам президент уже отмечал, что главная цель этого визита все же передать план победы президента Украины президенту США Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партии, а также Конгрессу. Все эти действия запланированы на позже. Будет завтра встреча у президента с президентом США. Короткая встреча на полях ООН и уже развернутая встреча, большая встреча будет послезавтра. Вот эти события, от которых мы ожидаем наибольших результатов - сказал Никифоров.

Напомним,

Западные чиновники не увидели в плане победы Украины, с которым президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, прорыва в войне с Россией. Некоторые считают план «списком желаний».