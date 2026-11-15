Байден назвал Зеленского капризным, упрямым и неблагодарным в своих мемуарах, упомянул и путина

Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах назвал Президента Украины Владимира Зеленского капризным, упрямым и менее благодарным, чем он ожидал. В то же время политик рассказал о личных впечатлениях от общения с российским диктатором владимиром путиным и объяснил, почему отказал команде Дональда Трампа в разрешении на переговоры с кремлем до инаугурации, пишет УНН.

Детали

Байден отметил, что актерское прошлое Зеленского стало хорошей подготовкой к роли лидера страны во время войны. Однако личное общение с украинским президентом оставило у него неоднозначные впечатления.

В наших личных разговорах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не настолько благодарным, как я ожидал – написал Байден.

Что Байден рассказал о путине и команде Трампа

В мемуарах бывший американский президент также описал поведение владимира путина во время личных встреч. По его словам, российский лидер часто разговаривал раздраженным тоном и демонстративно разваливался в кресле, изображая безразличие, словно подросток.

Отдельно Байден упомянул события после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. По его словам, представители команды Трампа просили его подписать письмо, которое позволило бы им начать прямые переговоры с путиным еще до инаугурации.

Однако Байден отказался, поскольку опасался, что такие переговоры могут привести к уступкам россии за счет Украины. Он объяснил, что не хотел предоставлять команде Трампа неограниченные полномочия для действий, которые, по его мнению, могли завершиться фактической капитуляцией Украины.

Трамп вновь заявил, что США ничего не получили за 350 миллиардов долларов помощи Украине