Трамп вновь заявил, что США ничего не получили за 350 миллиардов долларов помощи Украине

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине и европейским союзникам. По словам американского лидера, Вашингтон якобы потратил 350 миллиардов долларов, не получив ничего взамен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию The National Desk.

Детали

Во время предвыборного митинга Трамп заявил, что его администрация восстановила американские вооружённые силы, тогда как Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов другим странам.

Мы восстановили вооружённые силы. А Байден раздал значительную их часть. Нужно было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить – заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что теперь Европа платит за американское оружие

Американский президент отметил, что при его администрации европейские партнёры финансируют закупку вооружений в США, в частности через механизм PURL, который предусматривает поставки американского оружия Украине за счёт союзников.

Думаю, они передают вооружение Украине или кому-то ещё, но они нам платят. Байден мог бы об этом попросить. Он отдал 350 миллиардов долларов, и мы так ничего и не получили взамен, кроме того, что они считают нас дураками – сказал Трамп.

В то же время президент США поблагодарил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа за усилия по мирному урегулированию, заявив о значительных успехах в этом направлении.

Напомним, Трамп уже неоднократно критиковал администрацию Байдена за объёмы помощи Украине. В то же время приведённая им сумма в 350 миллиардов долларов является собственной оценкой американского президента, а не подтверждённым объёмом непосредственной помощи Киеву.

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