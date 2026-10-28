Трамп знову заявив, що США нічого не отримали за 350 мільярдів доларів допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував свого попередника Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні та європейським союзникам. За словами американського лідера, Вашингтон нібито витратив 350 мільярдів доларів, не отримавши нічого натомість. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію The National Desk.

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Під час передвиборчого мітингу Трамп заявив, що його адміністрація відновила американські збройні сили, тоді як Байден, за його словами, передав значну частину військових ресурсів іншим країнам.

Ми відновили збройні сили. А Байден роздав значну їх частину. Потрібно було брати за це якусь плату. Це ж Європа. Вони можуть заплатити – заявив президент США.

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Американський президент зазначив, що за його адміністрації європейські партнери фінансують закупівлю озброєння у США, зокрема через механізм PURL, який передбачає постачання американської зброї Україні коштом союзників.

Думаю, вони передають озброєння Україні чи комусь ще, але вони нам платять. Байден міг би про це попросити. Він віддав 350 мільярдів доларів, і ми так нічого і не отримали натомість, крім того, що вони вважають нас дурнями – сказав Трамп.

Водночас президент США подякував своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу за зусилля щодо мирного врегулювання, заявивши про значні успіхи в цьому напрямку.

Нагадаємо, Трамп уже неодноразово критикував адміністрацію Байдена за обсяги допомоги Україні. Водночас наведена ним сума у 350 мільярдів доларів є власною оцінкою американського президента, а не підтвердженим обсягом безпосередньої допомоги Києву.

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