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У Трампа думають над зняттям санкцій із російського інвестфонду - NYT

Київ • УНН

 • 314 перегляди

США вивчають можливість зняття санкцій із російського держфонду в межах переговорів про постачання дизеля. Ініціативу пов’язують із припиненням війни.

У Трампа думають над зняттям санкцій із російського інвестфонду - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зняття санкцій з російського урядового інвестиційного фонду. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа розглядає можливість нової поступки росії: скасування санкцій щодо флагманського державного інвестиційного фонду країни, який американські чиновники вже давно вважають одним із найпотужніших інструментів міжнародного впливу кремля

- пише видання.

За словами осіб, обізнаних із перемовинами, російські чиновники наполягали на цьому кроці в рамках ширших переговорів щодо участі фонду в постачанні російського дизельного палива до США.

Один із американських чиновників підтвердив, що Адміністрація розглядає заявку фонду на скасування санкцій за встановленою процедурою в рамках зусиль, спрямованих на "покращення відносин між США та росією та сприяння припиненню війни".

Чиновник високо оцінив керівника фонду кирила дмитрієва як "корисного посланця" для американських переговорників у дискусіях щодо припинення конфлікту.

Розгляд питання про додаткове послаблення санкцій щодо росії, про що раніше не повідомлялося, свідчить про те, як кремль використовує нещодавню хвилю дипломатичних зусиль щодо війни в Україні для просування порядку денного, який, здається, має мало спільного із забезпеченням миру.

Впродовж останніх тижнів посланці пана Трампа та путін обговорювали продаж частини російського нафтового гіганта групі інвесторів із широкими зв’язками; проект з видобутку природного газу на Алясці, через який кілька керівників подали у відставку через побоювання щодо прихованого російського фінансування; а також пропозицію щодо збільшення експорту російського газу до Європи, що шокувала європейські уряди

- додає видання.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на росію в контексті "дизельної угоди".

Павло Башинський

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Аляска
Марко Рубіо
The New York Times
Дональд Трамп
Європа
Україна