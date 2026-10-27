Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с российского государственного инвестиционного фонда. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Администрация Трампа рассматривает возможность новой уступки россии: отмены санкций в отношении флагманского государственного инвестиционного фонда страны, который американские чиновники уже давно считают одним из самых мощных инструментов международного влияния кремля

По словам лиц, осведомленных о переговорах, российские чиновники настаивали на этом шаге в рамках более широких переговоров об участии фонда в поставках российского дизельного топлива в США.

Один из американских чиновников подтвердил, что администрация рассматривает заявку фонда на отмену санкций в установленном порядке в рамках усилий, направленных на "улучшение отношений между США и россией и содействие прекращению войны".

Чиновник высоко оценил руководителя фонда кирилла дмитриева как "полезного посланника" для американских переговорщиков в дискуссиях о прекращении конфликта.

Рассмотрение вопроса о дополнительном ослаблении санкций в отношении россии, о чем ранее не сообщалось, свидетельствует о том, как Кремль использует недавнюю волну дипломатических усилий по войне в Украине для продвижения повестки, которая, похоже, имеет мало общего с обеспечением мира.

В течение последних недель посланники господина Трампа и путин обсуждали продажу части российского нефтяного гиганта группе инвесторов с обширными связями; проект по добыче природного газа на Аляске, из-за которого несколько руководителей подали в отставку в связи с опасениями по поводу скрытого российского финансирования; а также предложение об увеличении экспорта российского газа в Европу, которое шокировало европейские правительства