Байден назвав Зеленського примхливим, впертим і невдячним у своїх мемуарах, згадав і про путіна

$45.3850.34
ukenru
21:15 • 2042 перегляди
Україна планує виконати ключові вимоги щодо демократії та верховенства права для вступу до ЄС до середини 2027 року
21:06 • 2688 перегляди
130 боєзіткнень за добу: на Покровському напрямку знищено 59 окупантів
20:43 • 3330 перегляди
росія пропустить молодіжний чемпіонат світу з хокею в Канаді - заява IIHF
19:55 • 7398 перегляди
"Балістична загроза дуже серйозна" - Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів
19:44 • 7506 перегляди
Хуанг, який пішов у відставку на тлі скандалу, обговорює своє повернення на посаду керівника Nvidia - ЗМІ
19:09 • 9544 перегляди
На війні загинула тренерка з тайського боксу й операторка дронів Раяна - що про неї відомо
18:25 • 11610 перегляди
"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії
18:10 • 11543 перегляди
Перебої в авіасполученні у США тривають третій день поспіль - більше тисячі рейсів скасували
17:42 • 12798 перегляди
16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
17:08 • 15468 перегляди
Зонд NASA "Вояджер-1" готується подолати рубіж колосальної відстані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
87%
760мм
Популярнi новини
У Києві змінили схему руху проспектом Романа Шухевича: що потрібно знати водіямPhoto15 листопада, 12:51 • 8212 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла15 листопада, 13:19 • 15411 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"15 листопада, 14:25 • 19695 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 33057 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 15226 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 33097 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 50450 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 71171 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 58944 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 70550 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Крістен Міхал
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Латвія
Китай
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Байден назвав Зеленського примхливим, впертим і невдячним у своїх мемуарах, згадав і про путіна21:44 • 4 перегляди
Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США21:12 • 450 перегляди
У Німеччині шукають різдвяних дідів: вимоги та заробітки зросли20:03 • 1418 перегляди
Наймасштабніша поїздка після лікування - Кейт приєднається до принца Вільяма в Індії для вручення Earthshot Prize18:43 • 2958 перегляди
Сабалєнка потрапила у скандал через брудну лайку - тенісистка вже вибачилась перед Світоліною і пояснила емоціїPhotoVideo18:02 • 4378 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Fox News
Bild
The New York Times
Шахед-136

Байден назвав Зеленського примхливим, впертим і невдячним у своїх мемуарах, згадав і про путіна

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Байден назвав Зеленського примхливим, упертим і невдячним. Він також описав поведінку путіна та відмову Трампу в переговорах із кремлем.

Байден назвав Зеленського примхливим, впертим і невдячним у своїх мемуарах, згадав і про путіна

Колишній президент США Джо Байден у своїх мемуарах назвав Президента України Володимира Зеленського примхливим, впертим і менш вдячним, ніж він очікував. Водночас політик розповів про особисті враження від спілкування з російським диктатором володимиром путіним та пояснив, чому відмовив команді Дональда Трампа в дозволі на переговори з кремлем до інавгурації, пише УНН.

Деталі

Байден зазначив, що акторське минуле Зеленського стало хорошою підготовкою до ролі лідера країни під час війни. Однак особисте спілкування з українським президентом залишило в нього неоднозначні враження.

У наших особистих розмовах Зеленський міг бути примхливим і впертим та не настільки вдячним, як я очікував

– написав Байден.

Що Байден розповів про путіна та команду Трампа

У мемуарах колишній американський президент також описав поведінку володимира путіна під час особистих зустрічей. За його словами, російський лідер часто розмовляв роздратованим тоном і демонстративно розвалювався у кріслі, вдаючи байдужість, наче підліток.

Окремо Байден згадав події після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. За його словами, представники команди Трампа просили його підписати лист, який дозволив би їм розпочати прямі переговори з путіним ще до інавгурації.

Однак Байден відмовився, оскільки побоювався, що такі переговори можуть призвести до поступок росії коштом України. Він пояснив, що не хотів давати команді Трампа необмежені повноваження на дії, які, на його думку, могли завершитися фактичною капітуляцією України.

Трамп знову заявив, що США нічого не отримали за 350 мільярдів доларів допомоги Україні28.10.26, 05:55 • 10567 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвітУНН Lite
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна