Байден назвав Зеленського примхливим, впертим і невдячним у своїх мемуарах, згадав і про путіна

Колишній президент США Джо Байден у своїх мемуарах назвав Президента України Володимира Зеленського примхливим, впертим і менш вдячним, ніж він очікував. Водночас політик розповів про особисті враження від спілкування з російським диктатором володимиром путіним та пояснив, чому відмовив команді Дональда Трампа в дозволі на переговори з кремлем до інавгурації, пише УНН.

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Байден зазначив, що акторське минуле Зеленського стало хорошою підготовкою до ролі лідера країни під час війни. Однак особисте спілкування з українським президентом залишило в нього неоднозначні враження.

У наших особистих розмовах Зеленський міг бути примхливим і впертим та не настільки вдячним, як я очікував – написав Байден.

Що Байден розповів про путіна та команду Трампа

У мемуарах колишній американський президент також описав поведінку володимира путіна під час особистих зустрічей. За його словами, російський лідер часто розмовляв роздратованим тоном і демонстративно розвалювався у кріслі, вдаючи байдужість, наче підліток.

Окремо Байден згадав події після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. За його словами, представники команди Трампа просили його підписати лист, який дозволив би їм розпочати прямі переговори з путіним ще до інавгурації.

Однак Байден відмовився, оскільки побоювався, що такі переговори можуть призвести до поступок росії коштом України. Він пояснив, що не хотів давати команді Трампа необмежені повноваження на дії, які, на його думку, могли завершитися фактичною капітуляцією України.

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