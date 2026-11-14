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Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить

Киев • УНН

 • 8914 просмотра

В Украине более 1,87 млн человек страдают диабетом, в том числе около 17 тысяч детей. За десять месяцев заболевание впервые выявили у 258 тысяч пациентов.

Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить

В Украине почти 1,9 миллиона человек имеют подтверждённый диагноз сахарного диабета, среди них около 17 тысяч детей. С начала 2026 года заболевание впервые выявили почти у 259 тысяч пациентов. Больше всего новых случаев зафиксировали среди людей в возрасте от 40 до 64 лет. В этой группе заболевание впервые диагностировали более чем у 117 тысяч пациентов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья Украины, опубликованные ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который отмечают 14 ноября.

Детали

Согласно информации электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ), по состоянию на 1 ноября 2026 года в Украине проживает более 1,87 миллиона пациентов с сахарным диабетом. С начала года до конца октября диагноз впервые установили более чем 258 тысячам человек.

Сахарный диабет: что это за болезнь и что о ней нужно знать

В МОЗ подчёркивают, что сахарный диабет — хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или организм не может эффективно его использовать. Длительное повышение уровня глюкозы в крови может приводить к поражению сердца, сосудов, почек, глаз и нервной системы. Особую опасность представляет диабет 2-го типа, который может годами развиваться без выраженных симптомов. Именно поэтому медики подчёркивают важность регулярных профилактических обследований.

Для раннего выявления заболевания в Украине действует национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает профилактические обследования для людей в возрасте от 40 лет, в частности оценку рисков развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным МОЗ, в 2026 году во время обследований в рамках программы сахарный диабет 2-го типа впервые выявили у 23 тысяч человек. Узнать об условиях участия в программе и выбрать медицинское учреждение можно на официальном сайте screening.moz.gov.ua.

Лекарства от диабета: покрывает ли их стоимость государство и как получить препараты 

Отдельное внимание в Украине уделяют обеспечению пациентов необходимыми лекарственными средствами. В 2026 году произошло самое масштабное расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства" для людей с диабетом с момента включения в неё препаратов инсулина в 2021 году. 

Сейчас в рамках программы пациенты могут получать бесплатно или с частичной доплатой препараты для снижения уровня глюкозы, инсулины и тест-полоски для глюкометров. За первые десять месяцев 2026 года лекарства для лечения диабета 2-го типа по программе получили 906 тысяч пациентов. Это на 25% больше, чем за весь 2025 год. А всего с начала года до конца октября лекарственными средствами и медицинскими изделиями по программе реимбурсации хотя бы один раз воспользовались более 944 тысяч человек с сахарным диабетом.

Для получения необходимых препаратов пациентам нужно обратиться к врачу, который оформит соответствующий электронный рецепт.

Диагностика и профилактика диабета в Украине 

В рамках Программы медицинских гарантий людям с диабетом доступны диагностика, лечение и регулярное медицинское наблюдение. Медики рекомендуют обращаться к семейному врачу при появлении постоянной жажды, частого мочеиспускания, необъяснимого снижения массы тела, повышенной утомляемости или ухудшения зрения.

Для снижения риска развития диабета 2-го типа специалисты советуют придерживаться сбалансированного питания, поддерживать здоровую массу тела, регулярно заниматься физической активностью и отказаться от курения.

В МОЗ подчёркивают, что своевременное выявление диабета, надлежащее лечение и постоянный контроль уровня глюкозы помогают предотвращать опасные осложнения и сохранять качество жизни пациентов.

Напомним

В 2026 году учёные выявили изменения в иммунных клетках, которые могут предсказать развитие диабета и других заболеваний за годы до появления симптомов.

Александра Василенко

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