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Вчені виявили зміни в імунних клітинах, які можуть передбачити розвиток діабету та інших хвороб за роки до симптомів

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Вчені пов’язали співвідношення Т-клітин із ризиком діабету, гіпертонії та хвороб органів. Метод аналізу крові ще експериментальний.

Вчені виявили зміни в імунних клітинах, які можуть передбачити розвиток діабету та інших хвороб за роки до симптомів

Американські вчені виявили особливості імунних клітин, які можуть допомогти передбачати ризик розвитку хронічних захворювань задовго до появи симптомів. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Immunity, повідомляє Medical Xpress, пише УНН.

Деталі

Дослідники Вашингтонського університету проаналізували близько 12,4 млн імунних клітин у 2609 людей різного віку.

Вони встановили, що співвідношення двох типів Т-клітин пов'язане зі швидкістю старіння імунної системи та ризиками для здоров'я.

Які захворювання можна буде прогнозувати

Додатковий аналіз даних 50 тисяч людей показав, що певний імунний профіль пов'язаний із підвищеним ризиком діабету другого типу, гіпертонії, захворювань печінки та ниркової недостатності протягом наступних років.

Науковці працюють над створенням простого аналізу крові, який дозволить виявляти такі ризики на ранніх етапах.

Поки метод залишається експериментальним і потребує подальшої перевірки перед використанням у лікарнях.

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Степан Гафтко

Здоров'яТехнології