Вчені виявили зміни в імунних клітинах, які можуть передбачити розвиток діабету та інших хвороб за роки до симптомів

Американські вчені виявили особливості імунних клітин, які можуть допомогти передбачати ризик розвитку хронічних захворювань задовго до появи симптомів. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Immunity, повідомляє Medical Xpress, пише УНН.

Деталі

Дослідники Вашингтонського університету проаналізували близько 12,4 млн імунних клітин у 2609 людей різного віку.

Вони встановили, що співвідношення двох типів Т-клітин пов'язане зі швидкістю старіння імунної системи та ризиками для здоров'я.

Які захворювання можна буде прогнозувати

Додатковий аналіз даних 50 тисяч людей показав, що певний імунний профіль пов'язаний із підвищеним ризиком діабету другого типу, гіпертонії, захворювань печінки та ниркової недостатності протягом наступних років.

Науковці працюють над створенням простого аналізу крові, який дозволить виявляти такі ризики на ранніх етапах.

Поки метод залишається експериментальним і потребує подальшої перевірки перед використанням у лікарнях.

Може допомогти у фармацевтиці: Нобелівську премію з хімії 2026 року присудили за пов'язані з гомохіральністю відкриття