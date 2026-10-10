Учёные обнаружили изменения в иммунных клетках, которые могут предсказать развитие диабета и других заболеваний за годы до появления симптомов

Американские учёные выявили особенности иммунных клеток, которые могут помочь прогнозировать риск развития хронических заболеваний задолго до появления симптомов. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Immunity, сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Подробности

Исследователи Вашингтонского университета проанализировали около 12,4 млн иммунных клеток у 2609 людей разного возраста.

Они установили, что соотношение двух типов Т-клеток связано со скоростью старения иммунной системы и рисками для здоровья.

Какие заболевания можно будет прогнозировать

Дополнительный анализ данных 50 тысяч человек показал, что определённый иммунный профиль связан с повышенным риском диабета второго типа, гипертонии, заболеваний печени и почечной недостаточности в течение следующих лет.

Учёные работают над созданием простого анализа крови, который позволит выявлять такие риски на ранних этапах.

Пока метод остаётся экспериментальным и требует дальнейшей проверки перед использованием в больницах.

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