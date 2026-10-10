Учёные обнаружили изменения в иммунных клетках, которые могут предсказать развитие диабета и других заболеваний за годы до появления симптомов
Киев • УНН
Учёные связали соотношение Т-клеток с риском диабета, гипертонии и заболеваний органов. Метод анализа крови пока является экспериментальным.
Американские учёные выявили особенности иммунных клеток, которые могут помочь прогнозировать риск развития хронических заболеваний задолго до появления симптомов. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Immunity, сообщает Medical Xpress, пишет УНН.
Подробности
Исследователи Вашингтонского университета проанализировали около 12,4 млн иммунных клеток у 2609 людей разного возраста.
Они установили, что соотношение двух типов Т-клеток связано со скоростью старения иммунной системы и рисками для здоровья.
Какие заболевания можно будет прогнозировать
Дополнительный анализ данных 50 тысяч человек показал, что определённый иммунный профиль связан с повышенным риском диабета второго типа, гипертонии, заболеваний печени и почечной недостаточности в течение следующих лет.
Учёные работают над созданием простого анализа крови, который позволит выявлять такие риски на ранних этапах.
Пока метод остаётся экспериментальным и требует дальнейшей проверки перед использованием в больницах.
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