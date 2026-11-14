Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити

В Україні майже 1,9 мільйона людей мають підтверджений діагноз цукрового діабету, серед них близько 17 тисяч дітей. Від початку 2026 року захворювання вперше виявили у майже 259 тисяч пацієнтів. Найбільше нових випадків зафіксували серед людей віком від 40 до 64 років. У цій групі захворювання вперше діагностували більш ніж у 117 тисяч пацієнтів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України, оприлюднені до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом, який відзначають 14 листопада.

Деталі

За інформацією електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), станом на 1 листопада 2026 року в Україні проживає понад 1,87 мільйона пацієнтів із цукровим діабетом. Від початку року до кінця жовтня діагноз уперше встановили понад 258 тисячам людей.

Цукровий діабет: яка це хвороба і що про неї треба знати

У МОЗ наголошують, що цукровий діабет - хронічне захворювання, за якого підшлункова залоза виробляє недостатньо інсуліну або організм не може ефективно його використовувати. Тривале підвищення рівня глюкози в крові може призводити до ураження серця, судин, нирок, очей та нервової системи. Особливу небезпеку становить діабет 2-го типу, який може роками розвиватися без виражених симптомів. Саме тому медики наголошують на важливості регулярних профілактичних обстежень.

Для раннього виявлення захворювання в Україні діє національна програма "Скринінг здоров'я 40+". Вона передбачає профілактичні обстеження для людей віком від 40 років, зокрема оцінку ризиків розвитку діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань. За даними МОЗ, у 2026 році під час обстежень у межах програми цукровий діабет 2-го типу вперше виявили у 23 тисяч людей. Дізнатися про умови участі у програмі та обрати медичний заклад можна на офіційному сайті screening.moz.gov.ua.

Ліки від діабету: чи покриває їх вартість держава та як отримати препарати

Окрему увагу в Україні приділяють забезпеченню пацієнтів необхідними лікарськими засобами. У 2026 році відбулося найбільше розширення програми реімбурсації "Доступні ліки" для людей із діабетом від моменту включення до неї препаратів інсуліну у 2021 році.

Нині в межах програми пацієнти можуть отримувати безоплатно або з частковою доплатою препарати для зниження рівня глюкози, інсуліни та тест-смужки для глюкометрів. За перші десять місяців 2026 року ліки для лікування діабету 2-го типу за програмою отримали 906 тисяч пацієнтів. Це на 25% більше, ніж за весь 2025 рік. А загалом від початку року до кінця жовтня лікарськими засобами та медичними виробами за програмою реімбурсації хоча б один раз скористалися понад 944 тисячі людей із цукровим діабетом.

Для отримання необхідних препаратів пацієнтам потрібно звернутися до лікаря, який оформить відповідний електронний рецепт.

Діагностика й профілактика діабету в Україні

У межах Програми медичних гарантій людям із діабетом доступні діагностика, лікування та регулярне медичне спостереження. Медики рекомендують звертатися до сімейного лікаря у разі появи постійної спраги, частого сечовипускання, незрозумілого зниження маси тіла, підвищеної втомлюваності або погіршення зору.

Для зниження ризику розвитку діабету 2-го типу фахівці радять дотримуватися збалансованого харчування, підтримувати здорову масу тіла, регулярно займатися фізичною активністю та відмовитися від куріння.

У МОЗ підкреслюють, що своєчасне виявлення діабету, належне лікування та постійний контроль рівня глюкози допомагають запобігати небезпечним ускладненням і зберігати якість життя пацієнтів.

Нагадаємо

У 2026 році вчені виявили зміни в імунних клітинах, які можуть передбачити розвиток діабету та інших хвороб за роки до симптомів.