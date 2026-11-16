Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие с Аль Пачино, Джеффом Безосом и другими звёздами Голливуда

Американский актер Леонардо Ди Каприо устроил масштабную вечеринку по случаю своего 52-летия в Беверли-Хиллз. Среди гостей были Аль Пачино, Джефф Безос, Орландо Блум и другие знаменитости. Об этом 15 ноября сообщило издание People, пишет УНН.

Детали

Актер отметил день рождения 11 ноября, однако организовал празднование в субботу, 14 ноября. На вечеринку пригласили его давних друзей, коллег по съемочной площадке и известных представителей шоу-бизнеса.

Среди гостей заметили Тоби Магуайра, который снимался с Ди Каприо в фильме "Великий Гэтсби", Джону Хилла из "Волка с Уолл-стрит" и Аль Пачино, с которым актер работал над картиной "Однажды в Голливуде".

Кто еще посетил звездную вечеринку

На празднование также прибыли основатель Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Орландо Блум, Эдриан Броуди, Эдвард Нортон и Кейси Аффлек.

Среди гостей были модель Кара Делевинь, актриса Элизабет Бэнкс, рэпер 50 Cent и певица Ice Spice.

Папарацци сфотографировали знаменитостей во время прибытия на вечеринку и после ее завершения. Снимки с частного празднования появились в американских СМИ.

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