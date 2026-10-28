Леонардо Ди Каприо отказался от роли стоимостью 20 миллионов долларов, которая впоследствии досталась Кристиану Бейлу

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в свое время отказался от главной роли в фильме «Американский психопат», несмотря на предложение гонорара в 20 миллионов долларов. В итоге персонажа сыграл Кристиан Бэйл, для которого картина стала одной из самых известных работ. Об этом сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

Ди Каприо предлагали сыграть Патрика Бейтмана — состоятельного нью-йоркского банкира, скрывающего темную сторону своей жизни. Студия Lionsgate рассчитывала привлечь актера после его мирового успеха в «Титанике».

Однако между Ди Каприо и режиссером Оливером Стоуном возникли творческие разногласия. Актер покинул проект и вместо этого снялся в фильме «Пляж».

Как роль досталась Кристиану Бэйлу

После ухода Ди Каприо к работе над «Американским психопатом» вернулась режиссер Мэри Хэррон, которая с самого начала хотела видеть в главной роли именно Бэйла.

Фильм вышел в 2000 году и впоследствии приобрел культовый статус, а образ Патрика Бейтмана стал одним из самых узнаваемых в карьере британского актера.

Звезда сериала «Ричер» разводится с женой после 20 лет совместной жизни