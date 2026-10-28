Звезда сериала «Ричер» разводится с женой после 20 лет совместной жизни
Киев • УНН
Алан Ричсон и Кэтрин разводятся после 20 лет брака. Супруги будут воспитывать троих сыновей и просят уважать частную жизнь семьи.
Американский актёр Алан Ричсон, известный главной ролью в популярном сериале «Ричер», объявил о разводе с женой Кэтрин после 20 лет совместной жизни. Пара решила расстаться, но продолжить вместе воспитывать троих сыновей. Об этом сообщает People, пишет УНН.
Подробности
О завершении брака актёр сообщил в сентябре 2026 года. По его словам, они с женой решили строить свою дальнейшую жизнь отдельно, сохраняя дружеские отношения.
Ричсон подчеркнул, что за два десятилетия они создали семью и воспитали троих сыновей, которые останутся главным приоритетом для обоих родителей.
Что известно о разводе актёра
В совместном обращении супруги попросили уважать частную жизнь семьи и дать им возможность спокойно пережить изменения.
Известно, что актёр подал документы на развод ещё 1 декабря 2025 года, хотя публично о разрыве пара сообщила лишь в сентябре следующего года.
Алан Ричсон приобрёл мировую популярность благодаря роли Джека Ричера в одноимённом сериале Amazon Prime Video.
Софию Вергару заметили держащейся за руку с солистом Imagine Dragons — в Голливуде заговорили о новом романе27.10.26, 05:05 • 46116 просмотров