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Звезда сериала «Ричер» разводится с женой после 20 лет совместной жизни

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Алан Ричсон и Кэтрин разводятся после 20 лет брака. Супруги будут воспитывать троих сыновей и просят уважать частную жизнь семьи.

Звезда сериала «Ричер» разводится с женой после 20 лет совместной жизни

Американский актёр Алан Ричсон, известный главной ролью в популярном сериале «Ричер», объявил о разводе с женой Кэтрин после 20 лет совместной жизни. Пара решила расстаться, но продолжить вместе воспитывать троих сыновей. Об этом сообщает People, пишет УНН.

Подробности

О завершении брака актёр сообщил в сентябре 2026 года. По его словам, они с женой решили строить свою дальнейшую жизнь отдельно, сохраняя дружеские отношения.

Ричсон подчеркнул, что за два десятилетия они создали семью и воспитали троих сыновей, которые останутся главным приоритетом для обоих родителей.

Что известно о разводе актёра

В совместном обращении супруги попросили уважать частную жизнь семьи и дать им возможность спокойно пережить изменения.

Известно, что актёр подал документы на развод ещё 1 декабря 2025 года, хотя публично о разрыве пара сообщила лишь в сентябре следующего года.

Алан Ричсон приобрёл мировую популярность благодаря роли Джека Ричера в одноимённом сериале Amazon Prime Video.

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