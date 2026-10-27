Софию Вергару заметили держащейся за руку с солистом Imagine Dragons — в Голливуде заговорили о новом романе
Киев • УНН
София Вергара и Дэн Рейнольдс вместе поужинали в Беверли-Хиллз и посетили день рождения Doja Cat. Роман они не подтвердили.
Голливудскую актрису Софию Вергару и фронтмена группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса заметили вместе в Беверли-Хиллз. Звезды держались за руки во время ужина, что вызвало слухи о возможных романтических отношениях. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.
Детали
54-летняя звезда сериала "Американская семейка" и 39-летний музыкант провели вечер 24 октября в ресторане Cipriani. По информации СМИ, к ним присоединились друзья, однако больше всего внимания привлекло поведение самих знаменитостей.
На опубликованных фотографиях Рейнольдс держит актрису за руку через стол, а она улыбается. Позже источники TMZ сообщили, что пару также видели вместе на праздновании дня рождения певицы Doja Cat в Лос-Анджелесе.
Новый роман после разрыва длительных отношений?
Интерес к возможной паре усилился из-за недавних изменений в личной жизни музыканта.
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В начале октября стало известно, что Дэн Рейнольдс расстался с актрисой Минкой Келли после примерно 4 лет отношений. Причины разрыва публично не объясняли.
София Вергара ранее была замужем за актером Джо Манганьелло. Супруги объявили о расставании в 2023 году, а в 2024-м официально завершили развод.
Несмотря на совместные появления и слухи, ни Вергара, ни Рейнольдс пока не подтвердили романтических отношений.
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