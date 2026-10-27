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Льюис Хэмилтон сделал особый подарок детям Ким Кардашьян и раскрыл подробности их отношений

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Хэмилтон рассказал, что подарил четырём детям Ким Кардашьян золотистого ретривера по кличке Хало. Роман пары начался в июне 2026 года.

Льюис Хэмилтон сделал особый подарок детям Ким Кардашьян и раскрыл подробности их отношений

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, какой подарок сделал четырём детям своей возлюбленной Ким Кардашьян. Гонщик признался, что подарил семье щенка золотистого ретривера, который уже стал её полноценным членом. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Во время гонок в Остине 24 октября 41-летний спортсмен рассказал, что с удовольствием проводит время с детьми Кардашьян — 13-летней Норт, 10-летним Сейнтом, 8-летней Чикаго и 7-летним Псалмом.

Я люблю проводить время с детьми моей девушки. У неё четверо детей, поэтому я могу играть с ними. В этом году я купил им собаку. Хало — член этой семьи

— поделился Хэмилтон.

Что известно об отношениях Хэмилтона и Кардашьян

Ким ранее уже показывала золотистого ретривера в своих социальных сетях. В июле она опубликовала фотографию со щенком во время семейного отдыха у озера.

Роман Хэмилтона и Кардашьян начался в июне 2026 года. До этого звезда реалити-шоу долгое время оставалась одинокой после развода с рэпером Канье Уэстом.

Я действительно была одинока пять лет. Это было замечательно. Я могла сосредоточиться на своих детях и проектах

— рассказывала 46-летняя Ким в интервью The Times.

По словам Кардашьян, ей было нужно время, чтобы восстановиться после предыдущих отношений. В то же время подробности нового романа она пока предпочитает оставлять в тайне.

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Степан Гафтко

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