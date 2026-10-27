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Тайные романы Голливуда — стало известно, с кем встречались Том Круз, Скарлетт Йоханссон и Мадонна

Киев • УНН

 • 1600 просмотра

Entertainment Weekly собрало 16 малоизвестных романов Голливуда. Среди них — отношения Круза с Шер и Мадонны с Тупаком Шакуром.

Тайные романы Голливуда — стало известно, с кем встречались Том Круз, Скарлетт Йоханссон и Мадонна

Личная жизнь голливудских знаменитостей постоянно находится под пристальным вниманием публики, однако некоторые звездные романы годами оставались малоизвестными. Том Круз встречался с Шер, у Скарлетт Йоханссон были отношения с музыкантом Джеком Антоноффом, а Мадонна скрывала роман с рэпером Тупаком Шакуром. Об этом говорится в подборке Entertainment Weekly, пишет УНН.

Подробности

Издание собрало истории 16 неожиданных звездных пар, чьи отношения в свое время не привлекли значительного внимания или впоследствии были почти забыты.

Среди них оказались как кратковременные увлечения, так и романы, продолжавшиеся несколько лет. Некоторые знаменитости рассказали о бывших партнерах лишь спустя десятилетия после расставания.

Какие звездные романы удивили поклонников

Том Круз и Шер. Актер и певица познакомились в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна. Впоследствии они снова встретились на мероприятии в Белом доме, после чего между ними завязались романтические отношения. Позже Шер призналась, что Круз входит в пятерку ее лучших любовников.

Скарлетт Йоханссон и Джек Антонофф. Будущая голливудская звезда и музыкант встречались еще во время учебы в школе в Нью-Йорке. Они даже вместе посетили выпускной вечер. По сообщениям, пара рассталась вскоре после окончания учебы, когда актерская карьера Йоханссон начала стремительно развиваться.

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Мадонна и Тупак Шакур. Поп-звезда и легендарный рэпер тайно встречались в 1993–1994 годах. Их знакомству поспособствовала актриса Рози Перес. Сама Мадонна подтвердила эти отношения лишь в 2015 году во время интервью Говарду Стерну.

Николь Кидман и Ленни Кравиц. У актрисы и рок-музыканта также был роман, о котором многие поклонники даже не догадывались. В 2019 году Кидман подтвердила эти отношения во время телевизионного шоу Эллен Дедженерес и тепло отозвалась о бывшем партнере.

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Entertainment Weekly также упоминает отношения Тимоти Шаламе с дочерью Мадонны Лурдес Леон, роман актера Криса Эванса с комедианткой Дженни Слейт и другие малоизвестные истории из личной жизни знаменитостей.

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Степан Гафтко

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