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Звезда культового американского сериала признался, почему после славы был вынужден искать случайные подработки

Киев • УНН

 • 4946 просмотра

Ларри Мэтьюз прославился в детстве, но после сериала не смог восстановить актёрскую карьеру. Он работал в постпродакшене, продажах и на временных работах.

Звезда культового американского сериала признался, почему после славы был вынужден искать случайные подработки

Американский актер Ларри Мэтьюз, который прославился еще в детстве благодаря сериалу "Шоу Дика Ван Дайка", рассказал, как после завершения популярного проекта фактически остался без актерской карьеры. Несмотря на раннюю славу, ему пришлось начинать все сначала и зарабатывать на жизнь другой работой. Об этом сообщает PEOPLE в интервью от 24 октября, пишет УНН.

Подробности

Мэтьюз сыграл Ричи Петрие в популярном американском ситкоме, который завершился в 1966 году. Тогда актеру было всего 10 лет. После окончания съемок он вернулся к учебе, а впоследствии получил театральное образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Однако вернуться на экраны оказалось значительно сложнее, чем он ожидал. Даже опыт работы в успешном телесериале не гарантировал ему новых ролей, а конкуренция на прослушиваниях заставила сомневаться в собственных перспективах.

От телевизионной славы к случайным заработкам

После неудачных попыток восстановить актерскую карьеру Мэтьюз перешел работать за кулисы киноиндустрии. Сначала он был ассистентом производства, а впоследствии занимался постпродакшеном телевизионных проектов.

Когда стабильной работы не хватало, актер соглашался на временные подработки, в частности в аудиовизуальной сфере. Позже он работал в продажах и управлении услугами постпродакшена.

Сейчас 71-летний Мэтьюз завершил профессиональную деятельность. После почти 60 лет работы в индустрии развлечений он посвящает время личной жизни и жене Дженнифер, с которой вскоре отметит 40-летие брака.

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Степан Гафтко

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