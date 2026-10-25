Зірка культового американського серіалу зізнався, чому після слави був змушений шукати випадкові підробітки

Американський актор Ларрі Метьюз, який прославився ще в дитинстві завдяки серіалу "Шоу Діка Ван Дайка", розповів, як після завершення популярного проєкту фактично залишився без акторської кар'єри. Попри ранню славу, йому довелося починати все спочатку та заробляти на життя іншою роботою. Про це повідомляє PEOPLE в інтерв'ю від 24 жовтня, пише УНН.

Деталі

Метьюз зіграв Річі Петрі в популярному американському ситкомі, який завершився 1966 року. Тоді акторові було лише 10 років. Після закінчення зйомок він повернувся до навчання, а згодом здобув театральну освіту в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса.

Однак повернутися на екрани виявилося значно складніше, ніж він очікував. Навіть досвід роботи в успішному телесеріалі не гарантував йому нових ролей, а конкуренція на прослуховуваннях змусила сумніватися у власних перспективах.

Від телевізійної слави до випадкових заробітків

Після невдалих спроб відновити акторську кар'єру Метьюз перейшов працювати за лаштунки кіноіндустрії. Спочатку він був асистентом виробництва, а згодом займався постпродакшеном телевізійних проєктів.

Коли стабільної роботи бракувало, актор погоджувався на тимчасові підробітки, зокрема в аудіовізуальній сфері. Пізніше він працював у продажах та управлінні послугами постпродакшену.

Нині 71-річний Метьюз завершив професійну діяльність. Після майже 60 років роботи в індустрії розваг він присвячує час особистому життю та дружині Дженніфер, з якою незабаром відзначить 40-річчя шлюбу.

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