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Дрейк відсвяткував 40-річчя з виступом Backstreet Boys і подарунками для гостей

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

На вечірці Дрейка в Нью-Йорку виступили Backstreet Boys, а понад 400 гостей отримали подарунки та шанс виграти до $1 млн.

Дрейк відсвяткував 40-річчя з виступом Backstreet Boys і подарунками для гостей

Репер Дрейк влаштував розкішну вечірку з нагоди свого 40-річчя в Нью-Йорку. Серед головних подій вечора був виступ гурту Backstreet Boys, а гості отримували дизайнерські подарунки та навіть могли виграти до 1 мільйона доларів. Про це повідомляє видання TMZ, передає УНН.

Деталі

"Дрейк з розмахом відсвяткував своє ювілейне 40-річчя, підкоривши Нью-Йорк екстравагантною вечіркою з несподіваним виступом Backstreet Boys , розкішними подарунками та величезними грошовими призами", – пише видання.

Зокрема, святкування відбулося в п’ятницю в ексклюзивному готелі Casa Cipriani в Нью-Йорку. За інформацією видання, на захід запросили понад 400 гостей із близького оточення артиста, і для них виступив американський бойз-бенд Backstreet Boys.

Серед подарунків для відвідувачів були дизайнерські сумки від Chanel і Hermès.

"Але на цьому сюрпризи не закінчилися… Дрейк навіть організував ігрове шоу, де щасливі гості мали шанс виграти грошові призи від десятків тисяч доларів до приголомшливих 1 мільйона доларів", – пише видання.

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Алла Кіосак

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