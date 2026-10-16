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Леброн Джеймс влаштував несподіваний сюрприз Ашеру на 48-річчя

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Ашер відсвяткував 48-річчя з Леброном Джеймсом, який подарував йому торт під час гри в гольф. Увечері співак зібрав друзів у піано-барі.

Леброн Джеймс влаштував несподіваний сюрприз Ашеру на 48-річчя

Американський співак Ашер відсвяткував своє 48-річчя у компанії баскетбольної зірки Леброна Джеймса, який підготував для нього несподіваний подарунок просто під час гри в гольф. Відео святкування з'явилося у соцмережах. Про це повідомляє People, пише УНН.

Деталі

14 жовтня музикант вирушив пограти в гольф разом із Джеймсом. Посеред гри баскетболіст організував появу святкового торта зі свічками у формі числа 48.

Кумедний момент виник, коли Джеймс кілька разів безуспішно намагався запалити свічки. Зрештою йому це вдалося, після чого він запропонував імениннику загадати бажання.

Святкування продовжилося у компанії знаменитостей

Увечері Ашер організував вечірку в піано-барі, на яку завітали Jay-Z, комік Кевін Гарт та інші близькі друзі артиста. Разом зі співаком святкувала його дружина Дженн Гойкочеа.

Зіркові друзі також привітали музиканта у соціальних мережах. Серед них були актор Джеймі Фокс та акторка Габріель Юніон.

За інформацією People, Ашер провів день народження без масштабного публічного шоу, віддавши перевагу відпочинку з друзями та родиною.

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Степан Гафтко

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