Леброн Джеймс влаштував несподіваний сюрприз Ашеру на 48-річчя
Київ • УНН
Ашер відсвяткував 48-річчя з Леброном Джеймсом, який подарував йому торт під час гри в гольф. Увечері співак зібрав друзів у піано-барі.
Американський співак Ашер відсвяткував своє 48-річчя у компанії баскетбольної зірки Леброна Джеймса, який підготував для нього несподіваний подарунок просто під час гри в гольф. Відео святкування з'явилося у соцмережах. Про це повідомляє People, пише УНН.
Деталі
14 жовтня музикант вирушив пограти в гольф разом із Джеймсом. Посеред гри баскетболіст організував появу святкового торта зі свічками у формі числа 48.
Кумедний момент виник, коли Джеймс кілька разів безуспішно намагався запалити свічки. Зрештою йому це вдалося, після чого він запропонував імениннику загадати бажання.
Святкування продовжилося у компанії знаменитостей
Увечері Ашер організував вечірку в піано-барі, на яку завітали Jay-Z, комік Кевін Гарт та інші близькі друзі артиста. Разом зі співаком святкувала його дружина Дженн Гойкочеа.
Зіркові друзі також привітали музиканта у соціальних мережах. Серед них були актор Джеймі Фокс та акторка Габріель Юніон.
За інформацією People, Ашер провів день народження без масштабного публічного шоу, віддавши перевагу відпочинку з друзями та родиною.
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення16.10.26, 05:06 • 37835 переглядiв