Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летие
Киев • УНН
Ашер отпраздновал 48-летие с Леброном Джеймсом, который подарил ему торт во время игры в гольф. Вечером певец собрал друзей в пиано-баре.
Американский певец Ашер отметил свое 48-летие в компании баскетбольной звезды Леброна Джеймса, который подготовил для него неожиданный подарок прямо во время игры в гольф. Видео празднования появилось в соцсетях. Об этом сообщает People, пишет УНН.
Детали
14 октября музыкант отправился поиграть в гольф вместе с Джеймсом. В разгар игры баскетболист организовал появление праздничного торта со свечами в форме числа 48.
Забавный момент возник, когда Джеймс несколько раз безуспешно пытался зажечь свечи. В конце концов ему это удалось, после чего он предложил имениннику загадать желание.
Празднование продолжилось в компании знаменитостей
Вечером Ашер организовал вечеринку в пиано-баре, на которую пришли Jay-Z, комик Кевин Харт и другие близкие друзья артиста. Вместе с певцом праздновала его жена Дженн Гойкочеа.
Звездные друзья также поздравили музыканта в социальных сетях. Среди них были актер Джейми Фокс и актриса Габриэль Юнион.
По информации People, Ашер провел день рождения без масштабного публичного шоу, отдав предпочтение отдыху с друзьями и семьей.
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