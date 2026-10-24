Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей

Рэпер Дрейк устроил роскошную вечеринку по случаю своего 40-летия в Нью-Йорке. Среди главных событий вечера было выступление группы Backstreet Boys, а гости получали дизайнерские подарки и даже могли выиграть до 1 миллиона долларов. Об этом сообщает издание TMZ, передает УНН.

Детали

"Дрейк с размахом отпраздновал свое юбилейное 40-летие, покорив Нью-Йорк экстравагантной вечеринкой с неожиданным выступлением Backstreet Boys, роскошными подарками и огромными денежными призами", – пишет издание.

В частности, празднование состоялось в пятницу в эксклюзивном отеле Casa Cipriani в Нью-Йорке. По информации издания, на мероприятие пригласили более 400 гостей из близкого окружения артиста, и для них выступила американская бойз-бэнд-группа Backstreet Boys.

Среди подарков для посетителей были дизайнерские сумки от Chanel и Hermès.

"Но на этом сюрпризы не закончились… Дрейк даже организовал игровое шоу, где счастливые гости могли выиграть денежные призы — от десятков тысяч долларов до ошеломляющего 1 миллиона долларов", — пишет издание.

Напомним

Ашер отпраздновал 48-летие с Леброном Джеймсом, который подарил ему торт во время игры в гольф. Вечером певец собрал друзей в пиано-баре.