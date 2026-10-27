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Таємні романи Голлівуду – стало відомо з ким зустрічалися Том Круз, Скарлетт Йоганссон та Мадонна

Київ • УНН

 • 2478 перегляди

Entertainment Weekly зібрало 16 маловідомих романів Голлівуду. Серед них — стосунки Круза із Шер і Мадонни з Тупаком Шакуром.

Таємні романи Голлівуду – стало відомо з ким зустрічалися Том Круз, Скарлетт Йоганссон та Мадонна

Особисте життя голлівудських знаменитостей постійно перебуває під увагою публіки, однак деякі зіркові романи роками залишалися маловідомими. Том Круз зустрічався із Шер, Скарлетт Йоганссон мала стосунки з музикантом Джеком Антоноффом, а Мадонна приховувала роман із репером Тупаком Шакуром. Про це йдеться в добірці Entertainment Weekly, пише УНН.

Деталі

Видання зібрало історії 16 несподіваних зіркових пар, чиї стосунки свого часу не привернули значної уваги або згодом майже забулися.

Серед них опинилися як короткочасні захоплення, так і романи, що тривали кілька років. Деякі знаменитості розповіли про колишніх партнерів лише через десятиліття після розставання.

Які зіркові романи здивували шанувальників

Том Круз і Шер. Актор та співачка познайомилися у 1985 році на весіллі Мадонни й Шона Пенна. Згодом вони знову зустрілися на заході в Білому домі, після чого між ними виникли романтичні стосунки. Шер пізніше зізналася, що Круз входить до п'ятірки її найкращих коханців.

Скарлетт Йоганссон і Джек Антонофф. Майбутня голлівудська зірка та музикант зустрічалися ще під час навчання у школі в Нью-Йорку. Вони навіть разом відвідали випускний вечір. За повідомленнями, пара розійшлася невдовзі після закінчення навчання, коли акторська кар'єра Йоганссон почала стрімко розвиватися.

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Мадонна і Тупак Шакур. Попзірка та легендарний репер таємно зустрічалися у 1993–1994 роках. Їхньому знайомству посприяла акторка Розі Перес. Сама Мадонна підтвердила ці стосунки лише у 2015 році під час інтерв'ю Говарду Стерну.

Ніколь Кідман і Ленні Кравіц. Акторка та рокмузикант також мали роман, про який багато шанувальників навіть не здогадувалися. У 2019 році Кідман підтвердила ці стосунки під час телевізійного шоу Еллен Дедженерес та тепло відгукнулася про колишнього партнера.

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Entertainment Weekly також згадує стосунки Тімоті Шаламе з донькою Мадонни Лурдес Леон, роман актора Кріса Еванса з комедіанткою Дженні Слейт та інші маловідомі історії з особистого життя знаменитостей.

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Степан Гафтко

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