Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви

Голлівудський актор Раян Гослінг, відомий за фільмами "Барбі" та "Ла-Ла Ленд", відновлює свій музичний проєкт Dead Man's Bones після 17 років перерви. Нову музику гурт планує представити вже 27 жовтня. Про це повідомляє Times of India, пише УНН.

Деталі

Гослінг заснував Dead Man's Bones разом із музикантом Заком Шилдсом. У 2009 році дует випустив дебютний альбом, який поєднав індірок, моторошні мелодії та театральну атмосферу.

Відтоді гурт не випускав нових композицій, а Гослінг зосередився на акторській кар'єрі.

Повернення після майже двох десятиліть

Інтерес до відновлення проєкту зріс після натяків Єви Мендес, партнерки актора, на можливе повернення гурту.

Поки музиканти не розкривають, чи збережуть характерне звучання Dead Man's Bones, чи представлять новий стиль. Перший за 17 років реліз очікують 27 жовтня.

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