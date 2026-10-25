Райан Гослинг возвращается к музыке после 17-летнего перерыва

Голливудский актер Райан Гослинг, известный по фильмам «Барби» и «Ла-Ла Ленд», возобновляет свой музыкальный проект Dead Man's Bones после 17-летнего перерыва. Новую музыку группа планирует представить уже 27 октября. Об этом сообщает Times of India, пишет УНН.

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Гослинг основал Dead Man's Bones вместе с музыкантом Заком Шилдсом. В 2009 году дуэт выпустил дебютный альбом, объединивший инди-рок, жуткие мелодии и театральную атмосферу.

С тех пор группа не выпускала новых композиций, а Гослинг сосредоточился на актерской карьере.

Возвращение после почти двух десятилетий

Интерес к возобновлению проекта вырос после намеков Евы Мендес, партнерши актера, на возможное возвращение группы.

Пока музыканты не раскрывают, сохранят ли характерное звучание Dead Man's Bones или представят новый стиль. Первый за 17 лет релиз ожидается 27 октября.

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