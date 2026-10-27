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Льюїс Гамільтон зробив особливий подарунок дітям Кім Кардаш'ян і розкрив подробиці їхніх стосунків

Київ • УНН

 • 2252 перегляди

Гамільтон розповів, що подарував чотирьом дітям Кім Кардаш’ян золотистого ретривера Хало. Роман пари розпочався в червні 2026 року.

Льюїс Гамільтон зробив особливий подарунок дітям Кім Кардаш'ян і розкрив подробиці їхніх стосунків

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон розповів, який подарунок зробив чотирьом дітям своєї коханої Кім Кардаш'ян. Гонщик зізнався, що подарував родині цуценя золотистого ретривера, яке вже стало її повноцінним членом. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Під час перегонів в Остіні 24 жовтня 41-річний спортсмен розповів, що із задоволенням проводить час із дітьми Кардаш'ян – 13-річною Норт, 10-річним Сейнтом, 8-річною Чикаго та 7-річним Псалмом.

Я люблю проводити час із дітьми моєї дівчини. У неї четверо дітей, тому я можу гратися з ними. Цього року я купив їм собаку. Хало – член цієї родини

– поділився Гамільтон.

Що відомо про стосунки Гамільтона та Кардаш'ян

Кім раніше вже показувала золотистого ретривера у своїх соціальних мережах. У липні вона опублікувала фотографію з цуценям під час сімейного відпочинку біля озера.

Роман Гамільтона та Кардаш'ян розпочався в червні 2026 року. До цього зірка реаліті-шоу тривалий час залишалася самотньою після розлучення з репером Каньє Вестом.

Я була справді самотньою п'ять років. Це було чудово. Я могла зосередитися на своїх дітях та проєктах

– розповідала 46-річна Кім в інтерв'ю The Times.

За словами Кардаш'ян, їй був потрібен час, щоб відновитися після попередніх стосунків. Водночас подробиці нового роману вона поки воліє залишати приватними.

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Степан Гафтко

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