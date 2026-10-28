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Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Леонардо Ді Капріо залишив «Американського психопата» через творчі розбіжності з Олівером Стоуном. Роль отримав Крістіан Бейл.

Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо свого часу відмовився від головної ролі у фільмі "Американський психопат", попри пропозицію гонорару в 20 мільйонів доларів. Зрештою персонажа зіграв Крістіан Бейл, для якого стрічка стала однією з найвідоміших робіт. Про це повідомляє Business Insider, пише УНН.

Деталі

Ді Капріо пропонували зіграти Патріка Бейтмана – заможного нью-йоркського банкіра, який приховує темну сторону свого життя. Студія Lionsgate розраховувала залучити актора після його світового успіху в "Титаніку".

Однак між Ді Капріо та режисером Олівером Стоуном виникли творчі розбіжності. Актор залишив проєкт і натомість знявся у фільмі "Пляж".

Як роль дісталася Крістіану Бейлу

Після виходу Ді Капріо до роботи над "Американським психопатом" повернулася режисерка Мері Гаррон, яка від самого початку хотіла бачити в головній ролі саме Бейла.

Фільм вийшов у 2000 році та згодом набув культового статусу, а образ Патріка Бейтмана став одним із найвпізнаваніших у кар'єрі британського актора.

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Степан Гафтко

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