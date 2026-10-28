Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу
Київ • УНН
Леонардо Ді Капріо залишив «Американського психопата» через творчі розбіжності з Олівером Стоуном. Роль отримав Крістіан Бейл.
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо свого часу відмовився від головної ролі у фільмі "Американський психопат", попри пропозицію гонорару в 20 мільйонів доларів. Зрештою персонажа зіграв Крістіан Бейл, для якого стрічка стала однією з найвідоміших робіт. Про це повідомляє Business Insider, пише УНН.
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Ді Капріо пропонували зіграти Патріка Бейтмана – заможного нью-йоркського банкіра, який приховує темну сторону свого життя. Студія Lionsgate розраховувала залучити актора після його світового успіху в "Титаніку".
Однак між Ді Капріо та режисером Олівером Стоуном виникли творчі розбіжності. Актор залишив проєкт і натомість знявся у фільмі "Пляж".
Як роль дісталася Крістіану Бейлу
Після виходу Ді Капріо до роботи над "Американським психопатом" повернулася режисерка Мері Гаррон, яка від самого початку хотіла бачити в головній ролі саме Бейла.
Фільм вийшов у 2000 році та згодом набув культового статусу, а образ Патріка Бейтмана став одним із найвпізнаваніших у кар'єрі британського актора.
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