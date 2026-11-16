Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе появились на благотворительном вечере в Голливуде

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе посетили благотворительный вечер Baby2Baby Gala в Западном Голливуде. Пара позировала фотографам на красной дорожке, демонстрируя свои отношения. Об этом 15 ноября сообщило издание Just Jared, пишет УНН.

Детали

Мероприятие состоялось 14 ноября в Pacific Design Center. 42-летняя Перри и 54-летний Трюдо держались рядом и фотографировались вместе перед началом вечера.

Это уже третье совместное появление знаменитостей на красной дорожке с начала их отношений. На этот раз к певице также присоединилась ее старшая сестра Анджела.

Что известно об отношениях Перри и Трюдо

Первые слухи о романе певицы и бывшего канадского премьер-министра появились в июле 2025 года. Впоследствии они начали открыто появляться вместе на публичных мероприятиях.

Недавно Перри назвала Трюдо "любовью всей своей жизни" и одним из величайших подарков, которые принесло ей концертное турне Lifetimes.

Благотворительный вечер Baby2Baby ежегодно собирает средства для помощи детям из малообеспеченных семей. В мероприятии традиционно принимают участие голливудские актеры, музыканты и предприниматели.

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