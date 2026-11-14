Кэти Перри появилась на свидании с Джастином Трюдо после вынесения приговора её бывшему мужу за изнасилование

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились вместе на публике после того, как бывшего мужа артистки, актёра Рассела Брэнда, приговорили к 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие. Пару заметили на свидании в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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42-летняя Перри и 54-летний Трюдо 11 ноября посетили ресторан E. Baldi в Беверли-Хиллз.

Для ужина певица выбрала чёрный топ с открытыми плечами, светлые джинсы и чёрные сапоги. Трюдо появился в тёмно-синем свитере и тёмных джинсах.

Пара подтвердила свои романтические отношения в октябре 2025 года. С тех пор Перри и Трюдо периодически появляются вместе на публике.

Бывшего мужа Перри приговорили к 10,5 года тюрьмы

Незадолго до свидания Перри и Трюдо суд в Лондоне вынес приговор 51-летнему британскому актёру и комику Расселу Брэнду, с которым певица состояла в браке с 2010 по 2012 год.

Брэнда признали виновным по одному эпизоду изнасилования и трём эпизодам сексуального насилия. Вместе с тем его оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в непристойном нападении.

Суд назначил актёру наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Во время судебного процесса брак Брэнда с Кэти Перри практически не упоминался. Прокуроры решили не затрагивать эту тему, поскольку считали её деликатной и не имеющей непосредственного отношения к выдвинутым обвинениям.

Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях