Кэти Перри появилась на свидании с Джастином Трюдо после вынесения приговора её бывшему мужу за изнасилование

$45.380.0650.340.14
ukenru
01:55 • 2726 просмотра
Украина наращивает производство и применение ракет «Нептун» — количество ударов по России существенно возросло
01:35 • 4640 просмотра
В США восстановили авиасообщение после масштабного сбоя — тысячи рейсов отменили и задержали
01:16 • 4504 просмотра
ВСУ впервые с 2023 года освободили в Донецкой области больше территорий, чем потеряли за месяц, — наблюдателиPhoto
00:37 • 6276 просмотра
Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg
23:55 • 10330 просмотра
Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины — Туск объяснил причину
23:16 • 12503 просмотра
Германия выделит Украине ещё 200 млн евро на зиму — на что направят помощь
22:55 • 13900 просмотра
Трамп 19 ноября встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Китае — среди тем переговоров может быть Украина
22:29 • 15782 просмотра
После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу терактаVideo
21:55 • 16447 просмотра
Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте
21:10 • 42235 просмотра
В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошлоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
5м/с
78%
747мм
Популярные новости
Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю13 ноября, 17:37 • 31628 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией13 ноября, 17:52 • 30750 просмотра
США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь13 ноября, 18:43 • 22283 просмотра
В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроныPhoto21:02 • 11501 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo21:05 • 20359 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 59322 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 60301 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 60798 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 59158 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 59958 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Германия
Великобритания
Польша
Реклама
УНН Lite
В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями02:05 • 232 просмотра
Кэти Перри появилась на свидании с Джастином Трюдо после вынесения приговора её бывшему мужу за изнасилование01:05 • 1214 просмотра
"Укрпочта" выпустит марку с салом, чесноком и соленьями — когда она появится00:05 • 2036 просмотра
Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, но не собирается сдаваться — что заявила звезда23:05 • 3958 просмотра
Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года — певица показала новорождённую дочьPhoto22:05 • 9488 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Кэти Перри появилась на свидании с Джастином Трюдо после вынесения приговора её бывшему мужу за изнасилование

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Кэти Перри и Джастин Трюдо сходили на свидание в Лос-Анджелесе. Её бывшего мужа Рассела Брэнда приговорили к 10,5 года лишения свободы.

Кэти Перри появилась на свидании с Джастином Трюдо после вынесения приговора её бывшему мужу за изнасилование

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились вместе на публике после того, как бывшего мужа артистки, актёра Рассела Брэнда, приговорили к 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие. Пару заметили на свидании в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

42-летняя Перри и 54-летний Трюдо 11 ноября посетили ресторан E. Baldi в Беверли-Хиллз.

Для ужина певица выбрала чёрный топ с открытыми плечами, светлые джинсы и чёрные сапоги. Трюдо появился в тёмно-синем свитере и тёмных джинсах.

Пара подтвердила свои романтические отношения в октябре 2025 года. С тех пор Перри и Трюдо периодически появляются вместе на публике.

Бывшего мужа Перри приговорили к 10,5 года тюрьмы

Незадолго до свидания Перри и Трюдо суд в Лондоне вынес приговор 51-летнему британскому актёру и комику Расселу Брэнду, с которым певица состояла в браке с 2010 по 2012 год.

Брэнда признали виновным по одному эпизоду изнасилования и трём эпизодам сексуального насилия. Вместе с тем его оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в непристойном нападении.

Суд назначил актёру наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Во время судебного процесса брак Брэнда с Кэти Перри практически не упоминался. Прокуроры решили не затрагивать эту тему, поскольку считали её деликатной и не имеющей непосредственного отношения к выдвинутым обвинениям.

Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях05.11.26, 16:54 • 25760 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Пожизненное лишение свободы
Брак
Джастин Трюдо
Канада
Лос-Анджелес
Лондон