Джастин Трюдо

Марк Карни заявил, что тарифы Трампа вредят экономике США и миру. Канада готова защитить себя, снижая торговые барьеры и налаживая связи с другими странами.
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных выборов 28 апреля. Причиной стали торговые действия Трампа и необходимость сильного мандата.
Новый премьер-министр Марк Карни объявил о проведении выборов 28 апреля после отставки Трюдо. Приход к власти произошел на фоне политических вызовов и угроз со стороны США.
Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.
14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.
Марк Карни принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Он примет бразды правления от Джастина Трюдо после победы на выборах лидера Либеральной партии.
Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.
140 000 членов Либеральной партии Канады голосуют за нового лидера партии, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Среди кандидатов - Марк Карни, Христя Фриланд, Карина Гулд и Фрэнк Бейлис.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что тарифы США являются поводом для будущей аннексии страны. Жоли опровергла обвинения в безопасности границы и назвала США экспортером нелегального оружия и наркотиков.
Канадское правительство обеспокоено заявлениями Трампа о возможной аннексии страны и наименовании Трюдо "губернатором". США планируют пересмотреть военное сотрудничество и исключить Канаду из группы "Пять глаз".
Трамп и Трюдо провели телефонный разговор по поводу новых взаимных торговых пошлин между США и Канадой. Трамп обвинил Трюдо в слабой пограничной политике и попытках удержаться у власти.
Лидеры США и Канады провели телефонный разговор после введения США 25% пошлин. Трюдо анонсировал ответные меры.
Провинция Онтарио разорвала соглашение со Starlink и запретила участие американских компаний в местных закупках. Премьер-министр угрожает 25% надбавкой на электроэнергию для США в ответ на тарифы.
Дональд Трамп пообещал немедленно повысить тарифы в ответ на канадские пошлины. Трюдо ранее анонсировал 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд долларов.