Джастин Трюдо

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Трамп и Трюдо провели телефонный разговор по поводу новых взаимных торговых пошлин между США и Канадой. Трамп обвинил Трюдо в слабой пограничной политике и попытках удержаться у власти.