Джастин Трюдо

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Канады с 2015 года
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Канада идет на внеочередные выборы. Их, вероятно, проведут 28 апреля

Новый премьер-министр Марк Карни объявил о проведении выборов 28 апреля после отставки Трюдо. Приход к власти произошел на фоне политических вызовов и угроз со стороны США.

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Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США

Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.

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В Канаде принял присягу новый премьер Марк Карни

14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.

Новости Мира • 14 марта, 16:49 • 16554 просмотра

Марк Карни 14 марта принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады: подробности

Марк Карни принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Он примет бразды правления от Джастина Трюдо после победы на выборах лидера Либеральной партии.

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Новым премьер-министром Канады станет Марк Карни: что о нем известно

Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.

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Либеральная партия Канады выбирает нового лидера вместо Трюдо

140 000 членов Либеральной партии Канады голосуют за нового лидера партии, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Среди кандидатов - Марк Карни, Христя Фриланд, Карина Гулд и Фрэнк Бейлис.

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Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что тарифы США являются поводом для будущей аннексии страны. Жоли опровергла обвинения в безопасности границы и назвала США экспортером нелегального оружия и наркотиков.

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Экономика • 7 марта, 15:16 • 23772 просмотра

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Трамп и Трюдо провели телефонный разговор по поводу новых взаимных торговых пошлин между США и Канадой. Трамп обвинил Трюдо в слабой пограничной политике и попытках удержаться у власти.

Экономика • 5 марта, 19:18 • 34852 просмотра

Трамп и Трюдо провели переговоры после введения взаимных торговых пошлин

Лидеры США и Канады провели телефонный разговор после введения США 25% пошлин. Трюдо анонсировал ответные меры.

Новости Мира • 5 марта, 17:55 • 23981 просмотра

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Провинция Онтарио разорвала соглашение со Starlink и запретила участие американских компаний в местных закупках. Премьер-министр угрожает 25% надбавкой на электроэнергию для США в ответ на тарифы.

Экономика • 4 марта, 20:02 • 109438 просмотра

Назвал "губернатором" Канады и прибег к новым угрозам: Трамп отреагировал на заявления Трюдо

Дональд Трамп пообещал немедленно повысить тарифы в ответ на канадские пошлины. Трюдо ранее анонсировал 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд долларов.

Экономика • 4 марта, 19:10 • 27497 просмотра