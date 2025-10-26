Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе на публике в Париже

Американская певица Кэти Перри официально подтвердила свой новый роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ранее она рассталась с голливудским актером Орландо Блумом, пишет УНН со ссылкой на Paris Match.

Детали

В день своего 41-летия певица впервые появилась на публике вместе с 53-летним политиком, с которым до этого ее видели в разных местах во время свиданий. Но на этот раз они решили больше не держать в секрете свои отношения.

Пара вместе отпраздновала день рождения Кэти в Париже. Для романтического вечера звезды выбрали легендарное кабаре Crazy Horse Paris, где, по данным Parismatch, провели время в кругу друзей.

Кэти была в облегающем ярко-красном платье, прекрасно подчеркнувшем ее фигуру. В свою очередь Джастин Трюдо выглядел элегантно в полностью черном образе. К тому же в фан-аккаунтах певицы пользователи не сдержались от удивления из-за кардинального похудения политика: "Я его не узнала", "Он так похудел!", "Помолодел на 10 лет", "Он станет отличным партнером для Кэти Перри, очень рад за нее".

Этот вечер стал первым официальным подтверждением романа Кэти Перри и Джастина Трюдо, слухи о котором появились еще летом. Тогда их видели на свидании в Монреале, а впоследствии папарацци застали звездных влюбленных на яхте у Санта-Барбары. Там Кэти и Джастин не скрывали чувств — держались за руки, целовались, смеялись и обнимались.

Дополнение

Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отдыхали вместе на яхте у побережья Санта-Барбары. Туристы сделали фотографии пары, которая обнималась и целовалась, чем подтвердила слухи о романе.