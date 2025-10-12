$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 52289 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 78529 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 42579 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 47302 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 36472 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29180 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 36952 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43909 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 73024 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35753 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Попзірка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо були сфотографовані під час поцілунків на яхті біля Санта-Барбари. Це підтвердило чутки про їхній роман, який, за словами джерел, перебуває на ранній стадії.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті

Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відпочивали разом на яхті біля узбережжя Санта-Барбари. Туристи зробили фотографії пари, яка обіймалась та цілувалась, чим підтвердила чутки про роман, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Після декількох місяців чуток про можливий роман, видання The Mail on Sunday підтверджує, що попзірка Кеті Перрі зустрічається з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. На ексклюзивних фото пара обіймається та цілується на борту 24-метрової яхти Перрі "Каравелла" біля узбережжя Санта-Барбари, Каліфорнія.

40-річна Перрі стояла у чорному купальнику на верхній палубі із коханим. У якийсь момент 53-річний Трюдо поклав руку на її сідниці. Фотографії були зроблені пасажиром туристичного човна наприкінці минулого місяця під час короткої перерви Перрі у її світовому турне Lifetimes.

Вона причалила своїм човном до невеликого громадського човна для спостереження за китами, а потім вони почали цілуватися. Я не зрозумів, з ким вона була, доки не побачив татуювання на руці хлопця, і одразу зрозумів, що це Джастін Трюдо

- сказав автор фото. 

Джерела повідомили, що пара наразі перебуває "на дуже ранніх стадіях стосунків".

Кеті дуже, дуже ним зацікавлена. Вона каже, що він справжня знахідка, висококласний хлопець. Він їй явно дуже подобається. Вона йому дуже подобається

- сказали джерела.

Доповнення

Чутки про роман зародилися ще в липні, коли їх помітили за вечерею у ресторані Le Violon у Монреалі, однак обоє не коментували стосунки. Джастін Трюдо пішов у відставку на початку цього року після 10 років на посаді прем'єра.

У серпні 2023 року він розлучився зі своєю дружиною Софі після 18 років шлюбу. У подружжя є троє дітей: Ксав'єр, 18 років, Адрієн, 11, та Елла-Грейс, 16 років. У Перрі є п’ятирічна донька Дейзі Дав Блум від Орландо Блума.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що поп-зірка Кеті Перрі та актор Орландо Блум підтвердили розставання через шість років після заручин. Пара, яка має чотирирічну доньку, зосередиться на спільному вихованні дитини. 

Альона Уткіна

УНН Lite
Джастін Трюдо
Каліфорнія
Канада