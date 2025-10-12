Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті

Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відпочивали разом на яхті біля узбережжя Санта-Барбари. Туристи зробили фотографії пари, яка обіймалась та цілувалась, чим підтвердила чутки про роман, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Після декількох місяців чуток про можливий роман, видання The Mail on Sunday підтверджує, що попзірка Кеті Перрі зустрічається з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. На ексклюзивних фото пара обіймається та цілується на борту 24-метрової яхти Перрі "Каравелла" біля узбережжя Санта-Барбари, Каліфорнія.

40-річна Перрі стояла у чорному купальнику на верхній палубі із коханим. У якийсь момент 53-річний Трюдо поклав руку на її сідниці. Фотографії були зроблені пасажиром туристичного човна наприкінці минулого місяця під час короткої перерви Перрі у її світовому турне Lifetimes.

Вона причалила своїм човном до невеликого громадського човна для спостереження за китами, а потім вони почали цілуватися. Я не зрозумів, з ким вона була, доки не побачив татуювання на руці хлопця, і одразу зрозумів, що це Джастін Трюдо - сказав автор фото.

Джерела повідомили, що пара наразі перебуває "на дуже ранніх стадіях стосунків".

Кеті дуже, дуже ним зацікавлена. Вона каже, що він справжня знахідка, висококласний хлопець. Він їй явно дуже подобається. Вона йому дуже подобається - сказали джерела.

Доповнення

Чутки про роман зародилися ще в липні, коли їх помітили за вечерею у ресторані Le Violon у Монреалі, однак обоє не коментували стосунки. Джастін Трюдо пішов у відставку на початку цього року після 10 років на посаді прем'єра.

У серпні 2023 року він розлучився зі своєю дружиною Софі після 18 років шлюбу. У подружжя є троє дітей: Ксав'єр, 18 років, Адрієн, 11, та Елла-Грейс, 16 років. У Перрі є п’ятирічна донька Дейзі Дав Блум від Орландо Блума.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що поп-зірка Кеті Перрі та актор Орландо Блум підтвердили розставання через шість років після заручин. Пара, яка має чотирирічну доньку, зосередиться на спільному вихованні дитини.