Джастін Трюдо

Мита Трампа проти Канади є приводом для анексії – Мелані Жолі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита США є приводом для майбутньої анексії країни. Жолі спростувала звинувачення щодо безпеки кордону та назвала США експортером нелегальної зброї та наркотиків.