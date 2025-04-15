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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21427 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140763 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130153 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127881 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 129739 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193673 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76973 перегляди

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Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади з 2015 року
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Прем'єр Канади: політика Трампа веде США до рецесії та самосаботажу

Марк Карні заявив, що тарифи Трампа шкодять економіці США та світу. Канада готова захистити себе, знижуючи торговельні бар'єри та налагоджуючи зв'язки з іншими країнами.

Економіка • 7 квітня, 18:33 • 10113 перегляди

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення позачергових виборів 28 квітня. Причиною стали торговельні дії Трампа та необхідність сильного мандату.

Новини Світу • 23 березня, 17:43 • 118615 перегляди

Канада йде на позачергові вибори. Їх, ймовірно, проведуть 28 квітня

Новий прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про проведення виборів 28 квітня після відставки Трюдо. Прихід до влади відбувся на тлі політичних викликів та загроз з боку США.

Політика • 20 березня, 13:52 • 10168 перегляди

Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США

Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.

Новини Світу • 16 березня, 06:30 • 26189 перегляди

У Канаді склав присягу новий премʼєр Марк Карні

14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.

Новини Світу • 14 березня, 16:49 • 16564 перегляди

Марк Карні 14 березня складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади: подробиці

Марк Карні складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Він перейме кермо влади від Джастіна Трюдо після перемоги на виборах лідера Ліберальної партії.

Політика • 13 березня, 01:47 • 13706 перегляди

Новим прем'єр-міністром Канади стане Марк Карні: що про нього відомо

Марк Карні обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.

Новини Світу • 9 березня, 23:19 • 26511 перегляди

Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо

140 000 членів Ліберальної партії Канади голосують за нового лідера партії, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Серед кандидатів - Марк Карні, Христя Фріланд, Каріна Гулд та Френк Бейліс.

Новини Світу • 9 березня, 09:22 • 30283 перегляди

Мита Трампа проти Канади є приводом для анексії – Мелані Жолі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита США є приводом для майбутньої анексії країни. Жолі спростувала звинувачення щодо безпеки кордону та назвала США експортером нелегальної зброї та наркотиків.

Економіка • 7 березня, 17:24 • 31603 перегляди

Канада занепокоєна й серйозно сприймає заяви Трампа про "51-й штат" - NYT

Канадський уряд стурбований заявами Трампа про можливу анексію країни та називання Трюдо "губернатором". США планують переглянути військову співпрацю та виключити Канаду з групи "П'ять очей".

Економіка • 7 березня, 15:16 • 23783 перегляди

Трамп звинуватив Трюдо у спробі утриматися при владі та вкотре назвав "губернатором"

Трамп і Трюдо провели телефонну розмову щодо нових взаємних торгових мит між США та Канадою. Трамп звинуватив Трюдо у слабкій прикордонній політиці та спробах утриматися при владі.

Економіка • 5 березня, 19:18 • 34865 перегляди

Трамп і Трюдо провели переговори після введення взаємних торгових мит

Лідери США та Канади провели телефонну розмову після введення США 25% мит. Трюдо анонсував відповідні заходи.

Новини Світу • 5 березня, 17:55 • 23992 перегляди

Канадська провінція Онтаріо розриває угоду зі SpaceX: що відомо

Провінція Онтаріо розірвала угоду зі Starlink та заборонила участь американських компаній у місцевих закупівлях. Прем'єр-міністр погрожує 25% надбавкою на електроенергію для США у відповідь на тарифи.

Економіка • 4 березня, 20:02 • 109438 перегляди

Назвав "губернатором" Канади і вдався до нових погроз: Трамп відреагував на заяви Трюдо

Дональд Трамп пообіцяв негайно підвищити тарифи у відповідь на канадські мита. Трюдо раніше анонсував 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

Економіка • 4 березня, 19:10 • 27502 перегляди