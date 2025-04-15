Джастін Трюдо

Марк Карні заявив, що тарифи Трампа шкодять економіці США та світу. Канада готова захистити себе, знижуючи торговельні бар'єри та налагоджуючи зв'язки з іншими країнами.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення позачергових виборів 28 квітня. Причиною стали торговельні дії Трампа та необхідність сильного мандату.
Новий прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про проведення виборів 28 квітня після відставки Трюдо. Прихід до влади відбувся на тлі політичних викликів та загроз з боку США.
Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.
14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.
Марк Карні складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Він перейме кермо влади від Джастіна Трюдо після перемоги на виборах лідера Ліберальної партії.
Марк Карні обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.
140 000 членів Ліберальної партії Канади голосують за нового лідера партії, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Серед кандидатів - Марк Карні, Христя Фріланд, Каріна Гулд та Френк Бейліс.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита США є приводом для майбутньої анексії країни. Жолі спростувала звинувачення щодо безпеки кордону та назвала США експортером нелегальної зброї та наркотиків.
Канадський уряд стурбований заявами Трампа про можливу анексію країни та називання Трюдо "губернатором". США планують переглянути військову співпрацю та виключити Канаду з групи "П'ять очей".
Трамп і Трюдо провели телефонну розмову щодо нових взаємних торгових мит між США та Канадою. Трамп звинуватив Трюдо у слабкій прикордонній політиці та спробах утриматися при владі.
Лідери США та Канади провели телефонну розмову після введення США 25% мит. Трюдо анонсував відповідні заходи.
Провінція Онтаріо розірвала угоду зі Starlink та заборонила участь американських компаній у місцевих закупівлях. Прем'єр-міністр погрожує 25% надбавкою на електроенергію для США у відповідь на тарифи.
Дональд Трамп пообіцяв негайно підвищити тарифи у відповідь на канадські мита. Трюдо раніше анонсував 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.