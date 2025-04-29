Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді

Ліберальна партія Марка Карні перемогла на виборах у Канаді, зробивши вражаючий "камбек" і попереджаючи, що президент США Дональд Трамп "намагається нас зламати", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Після закриття виборчих дільниць передбачалося, що ліберали отримають більше з 343 місць у парламенті, ніж Консервативна партія. Однак поки що неясно, чи отримають вони абсолютну більшість, чи їм доведеться покладатися на одну або кілька дрібніших партій для формування уряду та ухвалення законів, пише видання.

Виступаючи після результатів, Карні сказав: "Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами - цього ніколи, ніколи не відбудеться".

"Ми боротимемося всіма силами, щоб укласти найкращу угоду для Канади", - вказав Карні.

Ліберали, здавалося, зазнають нищівної поразки, поки американський президент не почав атакувати економіку Канади і загрожувати її суверенітету, пропонуючи їй стати 51-м штатом, зауважує видання.

Дії Трампа розлютили канадців і спричинили сплеск націоналізму, який допоміг лібералам перевернути передвиборну риторику та виграти четвертий термін поспіль при владі, вказує видання.

"Ми оговталися від шоку від американської зради, але ми ніколи не повинні забувати уроки", - сказав Карні в ніч виборів.

Лідер Консервативної партії П'єр Пуальєвр сподівався зробити вибори референдумом щодо колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, популярність якого знизилася до кінця десятиліття його правління через зростання цін на продукти харчування та житло, пише видання.

Карні обійняв посаду прем'єр-міністра після того, як Трюдо пішов у відставку на початку цього року.

"Америка хоче нашу землю, нашу воду, наші ресурси [...]", - сказав він після результату. - Ми маємо визнати реальність того, що наш світ кардинально змінився".

Трамп неодноразово закликав Канаду стати 51-м штатом США з того часу, як його було обрано президентом вдруге і запровадив масштабне мито на Канаду.

Карні пообіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо Вашингтона щодо його мит і заявив, що Канаді потрібно буде витратити мільярди, щоб скоротити свою залежність від США.

"Ми можемо дати собі набагато більше, ніж американці будь-коли зможуть відібрати", - сказав Карні в ніч виборів.

"Найближчі дні та місяці будуть складними і вимагатимуть деяких жертв, але ми розділимо ці жертви, підтримавши наших працівників та наш бізнес", - зазначив Карні.

Якщо партія Карні отримає лише меншість із 343 місць у Палаті представників Канади, йому доведеться вести переговори з іншими партіями, щоби залишитися при владі. Такі уряди меншості рідко зберігаються довше двох із половиною років у Канаді, зазначає видання.

Ліберальна партія Канади чинного прем'єра Карні перемогла на парламентських виборах 28 квітня - CTV News