Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому
07:23 • 6088 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 10725 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 11489 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 21610 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 53016 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 55880 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 41945 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 34644 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
28 квітня, 12:59 • 48052 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
28 квітня, 12:30 • 38430 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
4.5м/с
27%
754 мм
Популярнi новини

У Києві пролунали вибухи: працює ППО, зафіксовано падіння уламків

28 квітня, 22:46 • 19899 перегляди

Блекаут у Європі: Іспанія та Португалія оговтуються від масштабного збою в енергопостачанні

28 квітня, 23:07 • 11043 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждала, палають будинок та автівки

28 квітня, 23:32 • 15817 перегляди

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

28 квітня, 23:58 • 16073 перегляди

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

02:17 • 12931 перегляди
Публікації

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 6078 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 10719 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 11485 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 28874 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

28 квітня, 12:59 • 48050 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Луїш Монтенегру

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Іспанія

Португалія

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 19847 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 40101 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 39783 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 146788 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 60608 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Financial Times

The New York Times

Bild

Telegram

Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Ліберальна партія Марка Карні перемогла на виборах у Канаді. Карні заявив, що Трамп намагається зламати Канаду, щоб Америка могла володіти нею.

Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді
x.com/MarkJCarney

Ліберальна партія Марка Карні перемогла на виборах у Канаді, зробивши вражаючий "камбек" і попереджаючи, що президент США Дональд Трамп "намагається нас зламати", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Після закриття виборчих дільниць передбачалося, що ліберали отримають більше з 343 місць у парламенті, ніж Консервативна партія. Однак поки що неясно, чи отримають вони абсолютну більшість, чи їм доведеться покладатися на одну або кілька дрібніших партій для формування уряду та ухвалення законів, пише видання.

Виступаючи після результатів, Карні сказав: "Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами - цього ніколи, ніколи не відбудеться".

"Ми боротимемося всіма силами, щоб укласти найкращу угоду для Канади", - вказав Карні.

Ліберали, здавалося, зазнають нищівної поразки, поки американський президент не почав атакувати економіку Канади і загрожувати її суверенітету, пропонуючи їй стати 51-м штатом, зауважує видання.

Дії Трампа розлютили канадців і спричинили сплеск націоналізму, який допоміг лібералам перевернути передвиборну риторику та виграти четвертий термін поспіль при владі, вказує видання.

"Ми оговталися від шоку від американської зради, але ми ніколи не повинні забувати уроки", - сказав Карні в ніч виборів.

Лідер Консервативної партії П'єр Пуальєвр сподівався зробити вибори референдумом щодо колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, популярність якого знизилася до кінця десятиліття його правління через зростання цін на продукти харчування та житло, пише видання.

Карні обійняв посаду прем'єр-міністра після того, як Трюдо пішов у відставку на початку цього року.

"Америка хоче нашу землю, нашу воду, наші ресурси [...]", - сказав він після результату. - Ми маємо визнати реальність того, що наш світ кардинально змінився".

Трамп неодноразово закликав Канаду стати 51-м штатом США з того часу, як його було обрано президентом вдруге і запровадив масштабне мито на Канаду.

Карні пообіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо Вашингтона щодо його мит і заявив, що Канаді потрібно буде витратити мільярди, щоб скоротити свою залежність від США.

"Ми можемо дати собі набагато більше, ніж американці будь-коли зможуть відібрати", - сказав Карні в ніч виборів.

"Найближчі дні та місяці будуть складними і вимагатимуть деяких жертв, але ми розділимо ці жертви, підтримавши наших працівників та наш бізнес", - зазначив Карні.

Якщо партія Карні отримає лише меншість із 343 місць у Палаті представників Канади, йому доведеться вести переговори з іншими партіями, щоби залишитися при владі. Такі уряди меншості рідко зберігаються довше двох із половиною років у Канаді, зазначає видання.

Ліберальна партія Канади чинного прем'єра Карні перемогла на парламентських виборах 28 квітня - CTV News29.04.25, 05:50 • 2674 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
П'єр Пуальєв
Марк Карні
Джастін Трюдо
Дональд Трамп
Канада
Brent
$64.15
Bitcoin
$94,789.70
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,328.50
Ethereum
$1,822.25