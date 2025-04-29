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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 12802 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Ліберальна партія Канади чинного прем'єра Карні перемогла на парламентських виборах 28 квітня - CTV News

Київ • УНН

 • 334 перегляди

За попередніми даними, ліберали здобули перемогу у 21 з 32 округів. Вибори відбулися на тлі напруженості у відносинах Канади зі США та економічної нестабільності.

Ліберальна партія Канади чинного прем'єра Карні перемогла на парламентських виборах 28 квітня - CTV News

Ліберальна партія Канади здобула перемогу на парламентських виборах, що відбулися у понеділок, 28 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на CTV News.

Деталі

За попередніми даними політична сила прем'єр-міністра Канади Марка Карні здобула перемогу у 21 з 32 округів, тоді як Консервативну партію підтримали виборці в 11 округах.

Ліберали Марка Карні утримали владу, отримавши достатньо місць на 45-х федеральних виборах, щоб сформувати новий уряд

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибори у Канаді проходили на тлі напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами, світової економічної нестабільності та внутрішньої занепокоєності щодо вартості життя.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Марк Карні у своій передвиборчій кампанії зробив акцент на нових військових витратах і підтримці Канади проти експансіоністської політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Так, 19 квітня, виступаючи у передмісті Торонто, Карні заявив, що зараз Канада повинна "підготуватися до загроз з боку Америки".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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