У Канаді консерватори розкрили план передачі Україні заморожених російських активів на $22 млрд
Київ • УНН
Лідер Консервативної партії Канади П’єр Пуальєвр пообіцяв, що майбутній консервативний уряд надасть Україні $22 млрд заморожених активів РФ. Кошти призначені для допомоги у захисті від російського вторгнення.
Лідер Консервативної партії Канади П’єр Пуальєвр заявив, що майбутній консервативний уряд передасть Україні заморожені російські активи на суму 22 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Консервативної партії Канади, передає УНН.
Деталі
"Лідер консерваторів П'єр Пуальєвр пообіцяв, що його новий консервативний уряд надасть Україні заморожені російські активи на суму 22 млрд доларів за героїчну оборону своєї країни від жорстокого та незаконного вторгнення путіна", - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що Консервативна партія Канади завжди підтримувала Україну.
"Консерватори завжди пишалися підтримкою наших українських союзників. Саме консерватори першими запровадили закон Сергія Магнітського, який уможливив введення санкцій проти російських олігархів після незаконного і неспровокованого вторгнення путіна до Криму", - сказав Пуальєвр.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, в адміністрації президента США Дональда Трампа практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги. Також Європа не отримала запевнень, що США продовжать широкомасштабний обмін розвідувальною інформацією для України.