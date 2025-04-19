NYT: у США практично не ведеться серйозних дискусій щодо наступного пакету допомоги Україні
Київ • УНН
За даними The New York Times, в адміністрації президента США Дональда Трампа практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги. Також Європа не отримала запевнень, що США продовжать широкомасштабний обмін розвідувальною інформацією для України.
В адміністрації президента США Дональда Трампа практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги. Також Європа не отримала запевнень, що США продовжать широкомасштабний обмін розвідувальною інформацією для України. Про це пише The New York Times, передає УНН.
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"У Білому домі та на Капітолійському пагорбі практично не ведеться серйозних дискусій щодо наступного пакету допомоги Україні, на тлі того, як, за словами прихильників України в Конгресі, нинішня підтримка, яка була проштовхнута в останні місяці правління адміністрації Байдена, вичерпала себе", - пише видання.
Зазначається, що, за словами європейських чиновників, вони навіть не отримали запевнень, що США продовжать широкомасштабний обмін розвідувальною інформацією для України, що є ключовим для її здатності завдавати удари по російських військах та інфраструктурі.
Видання наголошує, що адміністрація Трампа все частіше оцінює українське питання з позиції "що ми отримаємо", а не "чим можемо допомогти".
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України, і що це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.
Також Трамп казав, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.