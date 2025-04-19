NYT: в США практически не ведется серьезных дискуссий о следующем пакете помощи Украине

В администрации президента США Дональда Трампа практически не ведутся серьезные обсуждения о дальнейшем предоставлении Украине военной помощи. Также Европа не получила заверений, что США продолжат широкомасштабный обмен разведывательной информацией для Украины. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

"В Белом доме и на Капитолийском холме практически не ведется серьезных дискуссий относительно следующего пакета помощи Украине, на фоне того, как, по словам сторонников Украины в Конгрессе, нынешняя поддержка, которая была протолкнута в последние месяцы правления администрации Байдена, исчерпала себя", - пишет издание.

Отмечается, что, по словам европейских чиновников, они даже не получили заверений, что США продолжат широкомасштабный обмен разведывательной информацией для Украины, что является ключевым для ее способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре.

Издание отмечает, что администрация Трампа все чаще оценивает украинский вопрос с позиции "что мы получим", а не "чем можем помочь".

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах относительно завершения войны рф против Украины, и что это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

Также Трамп говорил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.