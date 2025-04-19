В Канаде консерваторы раскрыли план передачи Украине замороженных российских активов на $22 млрд
Киев • УНН
Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр пообещал, что будущее консервативное правительство предоставит Украине $22 млрд замороженных активов РФ. Средства предназначены для помощи в защите от российского вторжения.
Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что будущее консервативное правительство передаст Украине замороженные российские активы на сумму 22 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Консервативной партии Канады, передает УНН.
Детали
"Лидер консерваторов Пьер Пуальевр пообещал, что его новое консервативное правительство предоставит Украине замороженные российские активы на сумму 22 млрд долларов за героическую оборону своей страны от жестокого и незаконного вторжения путина", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Консервативная партия Канады всегда поддерживала Украину.
"Консерваторы всегда гордились поддержкой наших украинских союзников. Именно консерваторы первыми ввели закон Сергея Магнитского, который сделал возможным введение санкций против российских олигархов после незаконного и неспровоцированного вторжения путина в Крым", - сказал Пуальевр.
Напомним
По данным СМИ, в администрации президента США Дональда Трампа практически не ведутся серьезные обсуждения о дальнейшем предоставлении Украине военной помощи. Также Европа не получила заверений, что США продолжат широкомасштабный обмен разведывательной информацией для Украины.