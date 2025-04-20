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Прем'єр Канади перед виборами пообіцяв мільярди на оборону та захист від Трампа

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Прем'єр Канади Марк Карні анонсував значні військові витрати у своїй передвиборчій кампанії. Це відповідь на "загрозу" з боку США під керівництвом Дональда Трампа та спроба захистити суверенітет країни.

Прем'єр Канади перед виборами пообіцяв мільярди на оборону та захист від Трампа

Прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Марк Карні у своій передвиборчій кампанії зробив акцент на нових військових витратах і підтримці Канади проти експансіоністської політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на видання Politico.

Деталі

Як пише видання, у суботу, 19 квітня, виступаючи у передмісті Торонто, прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що зараз Канада повинна "підготуватися до загроз з боку Америки".

В цій кризі ми повинні бути готові до загрози зі сторони Америки нашому суверенітету. Вони хочуть нашу землю, наші ресурси, вони хочуть нашу воду, вони хочуть нашу країну

- сказав політик.

"Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами, але цього ніколи не станеться. Канада – не Америка, і ніколи нею не буде, але ми повинні зробити більше, ніж просто визнати це. Нам потрібен план, як впоратися з цією новою реальністю", – наголосив прем’єр країни.

Карні пообіцяв, що у разі перемоги Ліберальної партії, його уряд витратить 30,9 млрд канадських доларів на оборону протягом наступних чотирьох років і досягне цільового показника оборонних витрат Канади в НАТО на рівні 2% ВВП до 2030 року – на два роки раніше від нинішньої обіцянки.

Значна частина нових витрат буде спрямована на зміцнення канадської Півночі, щоб стримати вплив Китаю, який намагається проникнути на територію корінних народів в Арктиці

- йдеться у дописі Politico.

Половина витрат піде на нову військову техніку і озброєння для канадських збройних сил, наприклад, підводні човни і криголами для моніторингу і захисту берегових ліній, в тому числі в Арктиці, від російської і китайської агресії. Це включає в себе нові безпілотники для морів і неба.

Ліберали заявили, що їхня платформа покликана захистити суверенітет і культуру Канади від Сполучених Штатів і "невиправданої торговельної війни" Трампа, яку Карні назвав спробою послабити Канаду.

Невиправдана і безрозсудна торговельна війна Америки загрожує канадським робочим місцям, бізнесу і нашому способу життя. Перед обличчям цієї загрози у нас є план побудови найсильнішої економіки в G7

- зауважив Марк Карні.

План також фокусується на усуненні торговельних бар'єрів між провінціями Канади, щоб допомогти компенсувати тарифи Трампа, наданні підтримки сільськогосподарському сектору, який опинився в епіцентрі торговельної війни зі США та Китаєм, а також на розширенні ланцюжка поставок автомобільного сектору в Онтаріо.

Зазначається, що партія також хоче побудувати нові торговельні відносини з Європою та Азією.

Нагадаємо

Канадський уряд стурбований заявами Трампа про можливу анексію країни та називання Трюдо "губернатором". США планують переглянути військову співпрацю та виключити Канаду з групи "П'ять очей".

Марк Карні звинуватив американську адміністрацію у спробах захопити ресурси країни. Новообраний лідер Ліберальної партії пообіцяв зберегти мита на американські товари.

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо23.03.25, 18:43 • 118619 переглядiв

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