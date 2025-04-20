Прем'єр Канади перед виборами пообіцяв мільярди на оборону та захист від Трампа
Київ • УНН
Прем'єр Канади Марк Карні анонсував значні військові витрати у своїй передвиборчій кампанії. Це відповідь на "загрозу" з боку США під керівництвом Дональда Трампа та спроба захистити суверенітет країни.
Прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Марк Карні у своій передвиборчій кампанії зробив акцент на нових військових витратах і підтримці Канади проти експансіоністської політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на видання Politico.
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Як пише видання, у суботу, 19 квітня, виступаючи у передмісті Торонто, прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що зараз Канада повинна "підготуватися до загроз з боку Америки".
В цій кризі ми повинні бути готові до загрози зі сторони Америки нашому суверенітету. Вони хочуть нашу землю, наші ресурси, вони хочуть нашу воду, вони хочуть нашу країну
"Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами, але цього ніколи не станеться. Канада – не Америка, і ніколи нею не буде, але ми повинні зробити більше, ніж просто визнати це. Нам потрібен план, як впоратися з цією новою реальністю", – наголосив прем’єр країни.
Карні пообіцяв, що у разі перемоги Ліберальної партії, його уряд витратить 30,9 млрд канадських доларів на оборону протягом наступних чотирьох років і досягне цільового показника оборонних витрат Канади в НАТО на рівні 2% ВВП до 2030 року – на два роки раніше від нинішньої обіцянки.
Значна частина нових витрат буде спрямована на зміцнення канадської Півночі, щоб стримати вплив Китаю, який намагається проникнути на територію корінних народів в Арктиці
Половина витрат піде на нову військову техніку і озброєння для канадських збройних сил, наприклад, підводні човни і криголами для моніторингу і захисту берегових ліній, в тому числі в Арктиці, від російської і китайської агресії. Це включає в себе нові безпілотники для морів і неба.
Ліберали заявили, що їхня платформа покликана захистити суверенітет і культуру Канади від Сполучених Штатів і "невиправданої торговельної війни" Трампа, яку Карні назвав спробою послабити Канаду.
Невиправдана і безрозсудна торговельна війна Америки загрожує канадським робочим місцям, бізнесу і нашому способу життя. Перед обличчям цієї загрози у нас є план побудови найсильнішої економіки в G7
План також фокусується на усуненні торговельних бар'єрів між провінціями Канади, щоб допомогти компенсувати тарифи Трампа, наданні підтримки сільськогосподарському сектору, який опинився в епіцентрі торговельної війни зі США та Китаєм, а також на розширенні ланцюжка поставок автомобільного сектору в Онтаріо.
Зазначається, що партія також хоче побудувати нові торговельні відносини з Європою та Азією.
Нагадаємо
Канадський уряд стурбований заявами Трампа про можливу анексію країни та називання Трюдо "губернатором". США планують переглянути військову співпрацю та виключити Канаду з групи "П'ять очей".
Марк Карні звинуватив американську адміністрацію у спробах захопити ресурси країни. Новообраний лідер Ліберальної партії пообіцяв зберегти мита на американські товари.
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо23.03.25, 18:43 • 118619 переглядiв