Премьер Канады перед выборами пообещал миллиарды на оборону и защиту от Трампа
Киев • УНН
Премьер Канады Марк Карни анонсировал значительные военные расходы в своей предвыборной кампании. Это ответ на "угрозу" со стороны США под руководством Дональда Трампа и попытка защитить суверенитет страны.
Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Марк Карни в своей предвыборной кампании сделал акцент на новых военных расходах и поддержке Канады против экспансионистской политики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Politico.
Детали
Как пишет издание, в субботу, 19 апреля, выступая в пригороде Торонто, премьер-министр Марк Карни заявил, что сейчас Канада должна "подготовиться к угрозам со стороны Америки".
В этом кризисе мы должны быть готовы к угрозе со стороны Америки нашему суверенитету. Они хотят нашу землю, наши ресурсы, они хотят нашу воду, они хотят нашу страну
"Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами, но этого никогда не произойдет. Канада – не Америка, и никогда ею не будет, но мы должны сделать больше, чем просто признать это. Нам нужен план, как справиться с этой новой реальностью", – подчеркнул премьер страны.
Карни пообещал, что в случае победы Либеральной партии, его правительство потратит 30,9 млрд канадских долларов на оборону в течение следующих четырех лет и достигнет целевого показателя оборонных расходов Канады в НАТО на уровне 2% ВВП к 2030 году – на два года раньше нынешнего обещания.
Значительная часть новых расходов будет направлена на укрепление канадского Севера, чтобы сдержать влияние Китая, который пытается проникнуть на территорию коренных народов в Арктике
Половина расходов пойдет на новую военную технику и вооружение для канадских вооруженных сил, например, подводные лодки и ледоколы для мониторинга и защиты береговых линий, в том числе в Арктике, от российской и китайской агрессии. Это включает в себя новые беспилотники для морей и неба.
Либералы заявили, что их платформа призвана защитить суверенитет и культуру Канады от Соединенных Штатов и "неоправданной торговой войны" Трампа, которую Карни назвал попыткой ослабить Канаду.
Неоправданная и безрассудная торговая война Америки угрожает канадским рабочим местам, бизнесу и нашему образу жизни. Перед лицом этой угрозы у нас есть план построения самой сильной экономики в G7
План также фокусируется на устранении торговых барьеров между провинциями Канады, чтобы помочь компенсировать тарифы Трампа, оказании поддержки сельскохозяйственному сектору, который оказался в эпицентре торговой войны с США и Китаем, а также на расширении цепочки поставок автомобильного сектора в Онтарио.
Отмечается, что партия также хочет построить новые торговые отношения с Европой и Азией.
Напомним
Канадское правительство обеспокоено заявлениями Трампа о возможной аннексии страны и назывании Трюдо "губернатором". США планируют пересмотреть военное сотрудничество и исключить Канаду из группы "Пять глаз".
Марк Карни обвинил американскую администрацию в попытках захватить ресурсы страны. Новоизбранный лидер Либеральной партии пообещал сохранить пошлины на американские товары.
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