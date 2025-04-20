Премьер Канады перед выборами пообещал миллиарды на оборону и защиту от Трампа

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни
06:46 • 6612 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 18076 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 18:41 • 25266 просмотра

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

19 апреля, 15:10 • 32467 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 39062 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 27088 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 22400 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 19410 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 80712 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 85927 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+22°
2.9м/с
25%
749 мм
Популярные новости

Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия в войне с россией - WP

19 апреля, 23:39 • 15744 просмотра

Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих

20 апреля, 00:56 • 3960 просмотра

Мародерство в промышленных масштабах: оккупанты хвастаются “успехами” Мариупольского порта

20 апреля, 01:45 • 9640 просмотра

У Израиля нет выбора, кроме как продолжать войну в Газе – Нетаньяху

03:42 • 14039 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

06:00 • 9224 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

09:03 • 592 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

06:00 • 9584 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 18067 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 33825 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 34423 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 39058 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 29312 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 31276 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 32440 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 66261 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

Премьер Канады перед выборами пообещал миллиарды на оборону и защиту от Трампа

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Премьер Канады Марк Карни анонсировал значительные военные расходы в своей предвыборной кампании. Это ответ на "угрозу" со стороны США под руководством Дональда Трампа и попытка защитить суверенитет страны.

Премьер Канады перед выборами пообещал миллиарды на оборону и защиту от Трампа

Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Марк Карни в своей предвыборной кампании сделал акцент на новых военных расходах и поддержке Канады против экспансионистской политики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Politico.

Детали

Как пишет издание, в субботу, 19 апреля, выступая в пригороде Торонто, премьер-министр Марк Карни заявил, что сейчас Канада должна "подготовиться к угрозам со стороны Америки".

В этом кризисе мы должны быть готовы к угрозе со стороны Америки нашему суверенитету. Они хотят нашу землю, наши ресурсы, они хотят нашу воду, они хотят нашу страну

- сказал политик.

"Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами, но этого никогда не произойдет. Канада – не Америка, и никогда ею не будет, но мы должны сделать больше, чем просто признать это. Нам нужен план, как справиться с этой новой реальностью", – подчеркнул премьер страны.

Карни пообещал, что в случае победы Либеральной партии, его правительство потратит 30,9 млрд канадских долларов на оборону в течение следующих четырех лет и достигнет целевого показателя оборонных расходов Канады в НАТО на уровне 2% ВВП к 2030 году – на два года раньше нынешнего обещания.

Значительная часть новых расходов будет направлена на укрепление канадского Севера, чтобы сдержать влияние Китая, который пытается проникнуть на территорию коренных народов в Арктике

- говорится в сообщении Politico.

Половина расходов пойдет на новую военную технику и вооружение для канадских вооруженных сил, например, подводные лодки и ледоколы для мониторинга и защиты береговых линий, в том числе в Арктике, от российской и китайской агрессии. Это включает в себя новые беспилотники для морей и неба.

Либералы заявили, что их платформа призвана защитить суверенитет и культуру Канады от Соединенных Штатов и "неоправданной торговой войны" Трампа, которую Карни назвал попыткой ослабить Канаду.

Неоправданная и безрассудная торговая война Америки угрожает канадским рабочим местам, бизнесу и нашему образу жизни. Перед лицом этой угрозы у нас есть план построения самой сильной экономики в G7

- отметил Марк Карни.

План также фокусируется на устранении торговых барьеров между провинциями Канады, чтобы помочь компенсировать тарифы Трампа, оказании поддержки сельскохозяйственному сектору, который оказался в эпицентре торговой войны с США и Китаем, а также на расширении цепочки поставок автомобильного сектора в Онтарио.

Отмечается, что партия также хочет построить новые торговые отношения с Европой и Азией.

Напомним

Канадское правительство обеспокоено заявлениями Трампа о возможной аннексии страны и назывании Трюдо "губернатором". США планируют пересмотреть военное сотрудничество и исключить Канаду из группы "Пять глаз".

Марк Карни обвинил американскую администрацию в попытках захватить ресурсы страны. Новоизбранный лидер Либеральной партии пообещал сохранить пошлины на американские товары.

Премьер Канады Карни объявил досрочные выборы: что известно23.03.25, 18:43 • 118619 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Марк Карни
Джастин Трюдо
NATO
Дональд Трамп
Канада
Китай
Соединенные Штаты
Беспилотный летательный аппарат
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,784.20
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,597.43