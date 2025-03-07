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Канада занепокоєна й серйозно сприймає заяви Трампа про "51-й штат" - NYT

Київ • УНН

 • 23772 перегляди

Канадський уряд стурбований заявами Трампа про можливу анексію країни та називання Трюдо "губернатором". США планують переглянути військову співпрацю та виключити Канаду з групи "П'ять очей".

Канада занепокоєна й серйозно сприймає заяви Трампа про "51-й штат" - NYT

Постійні згадки про Канаду як 51-й штат і прем’єр-міністра Джастіна Трюдо як губернатора почали викликати незадоволення як в канадському уряді, так і в суспільстві загалом. Хоча всі висловлювання Дональда Трампа могли сказани для тиску на Канаду з метою домогтися поступок у питаннях торгівлі чи безпеки кордонів, канадська сторона не вважає, що це саме так. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє УНН.

Деталі

Усвідомлення того, що адміністрація Трампа придивляється до відносин з Канадою більш прискіпливо та агресивно, й це пов'язано з погрозами анексії, з'явилося під час розмов між високопосадовцями Канади й США.

Так, міністр торгівлі США Говард Лутнік у розмові з міністром фінансів Канади Домініком ЛеБланом 3 лютого сказав, що Трамп вважає, що відносини між США і Канадою регулюються безліччю угод і договорів, від яких легко відмовитися, й що він в цьому зацікавлений.

До того ж, президент США, за словами Лутніка, хоче виключити Канаду з групи з обміну розвідданими, відомої як "П'ять очей", до якої також входять Великобританія, Австралія та Нова Зеландія. Крім того, Трамп нібито хоче розірвати угоди і конвенції щодо Великих озер між двома країнами й переглядає військову співпрацю.

Єдине, що заспокоювало нерви, пише NYT, - це слова держсекретаря Марко Рубіо, який утримався від погроз і відкинув ідею про те, що США розглядають можливість згортання військової співпраці.

Але канадські політики різного спектру і канадське суспільство в цілому втомлені і глибоко занепокоєні. Офіційні особи не вважають погрози адміністрації Трампа порожніми.

Нагадаємо

Раніше Лутнік сказав, що Трамп, ймовірно, звільнить канадські та мексиканські товари і послуги від мит, які відповідають угоді "США – Мексика – Канада" (USMCA), переговорам щодо Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), укладеним під час його першого терміну. Але виняток триватиме лише один місяць.

Трюдо вважає, що США розпочали торговельну війну проти Канади, й той же час вони говорять про позитивну роботу з росією.

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