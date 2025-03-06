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Мита на канадські та мексиканські товари: Трамп роздумує над новими винятками

Київ • УНН

 • 58281 перегляди

Міністр торгівлі США заявив про ймовірне звільнення канадських та мексиканських товарів від мит згідно з USMCA. Відтермінування триватиме один місяць та стосуватиметься насамперед автовиробників.

Мита на канадські та мексиканські товари: Трамп роздумує над новими винятками

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявляє, що американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, звільнить канадські та мексиканські товари і послуги від мит, які відповідають угоді "США – Мексика – Канада" (USMCA), переговорам щодо Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), укладеним під час його першого терміну. Виняток триватиме лише один місяць. Про це повідлмляє The Hill, пише УНН.

"Цілком ймовірно, що воно поширюватиметься на всі товари та послуги, які відповідають вимогам USMCA, тож ті, що є частиною угоди президента Трампа з Канадою та Мексикою, швидше за все, отримають звільнення від цих мит", - сказав Лутнік.

Заява Лутніка послідувала за рішенням Трампа звільнити північноамериканських автовиробників, які відповідають вимогам USMCA, від нових тарифів.

Нагадаємо

4 березня набули чинності мита, введені США проти Канади та Мексики. У відповідь на це Канада введе 25% мито на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів.

Пізніше стало відомо, що адміністрація Трампа розглядає можливість надання автовиробникам місячного відтермінування від нещодавно запроваджених тарифів щодо Мексики та Канади. Цей крок - тимчасове відтермінування у відповідь на прохання лідерів галузі.

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